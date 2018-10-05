ТЕМА

США сорвали поставку российских истребителей в Индонезию

05 октября 2018 | 12:22

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Россия отложила поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 из-за санкций США в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).


Отмечается, что поступления первой машины ожидали в октябре, но США не дали Индонезии гарантий не применять в отношении нее ограничительные меры из-за сотрудничества с Россией. 

Также в поставке планировалось использовать кредитную схему, средства под которую согласился выделить коммерческий банк. Однако он тоже отказался из-за угрозы санкций.

В "Рособоронэкспорте" и Федеральной службе по ВТС от официальных комментариев воздержались.

Индонезия подписала контракт на эскадрилью Су-35 в феврале, став вторым иностранным заказчиком истребителя данного типа (первое экспортное соглашение на 24 машины общей стоимостью свыше $2 млрд было подписано в ноябре 2015 года с Китаем). 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100