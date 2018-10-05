США сорвали поставку российских истребителей в Индонезию

05 октября 2018 | 12:22

Россия отложила поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 из-за санкций США в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

Отмечается, что поступления первой машины ожидали в октябре, но США не дали Индонезии гарантий не применять в отношении нее ограничительные меры из-за сотрудничества с Россией.



Также в поставке планировалось использовать кредитную схему, средства под которую согласился выделить коммерческий банк. Однако он тоже отказался из-за угрозы санкций.



В "Рособоронэкспорте" и Федеральной службе по ВТС от официальных комментариев воздержались.



Индонезия подписала контракт на эскадрилью Су-35 в феврале, став вторым иностранным заказчиком истребителя данного типа (первое экспортное соглашение на 24 машины общей стоимостью свыше $2 млрд было подписано в ноябре 2015 года с Китаем).