ТЕМА

Боец Нурмагомедов "пригрозил" разбить машину президенту UFC Уайту

10 октября 2018 | 09:53

распечатать        комментарии [0]       добавить в

По словам спортсмена, подобный исход мог произойти, если бы Уайт не отдал Нурмагомедову его чемпионский пояс.


Хабиб Нурмагомедов и глава UFC Дэйна Уайт AP Photo/John Locher, архив

Хабиб Нурмагомедов и глава UFC Дэйна Уайт
© AP Photo/John Locher, архив

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что если бы глава организации Дэйна Уайт не отдал ему пояс победителя, то он разбил бы его машину. Об этом российский спортсмен написал на своей странице в Instagram.

В воскресенье Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин перелез через октагон и атаковал одного из членов команды ирландца Диллона Дэниса, оскорблявшего Нурмагомедова, спровоцировав потасовку, как в зрительном зале, так и в октагоне. В результате Нурмагомедов покинул арену в сопровождении охраны, а Уайт из соображений безопасности отказался проводить традиционные интервью в октагоне и демонстрацию чемпиона с титулом. Расследованием инцидента занимается Атлетическая комиссия штата Невада.
 

"Дэйна Уайт, тебе повезло, что ты отдал мне пояс. Иначе бы я разбил твою машину. Я знаю, где твое парковочное место", - написал Нурмагомедов. В комментариях под постом глава UFC пошутил над заявлением бойца, пообещав все рассказать его отцу.

Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC, всего на его счету 27 боев в ММА, во всех он одержал победы.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

Коротко о ситуации в стране...
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100