Боец Нурмагомедов "пригрозил" разбить машину президенту UFC Уайту

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что если бы глава организации Дэйна Уайт не отдал ему пояс победителя, то он разбил бы его машину. Об этом российский спортсмен написал на своей странице в Instagram.
"Дэйна Уайт, тебе повезло, что ты отдал мне пояс. Иначе бы я разбил твою машину. Я знаю, где твое парковочное место", - написал Нурмагомедов. В комментариях под постом глава UFC пошутил над заявлением бойца, пообещав все рассказать его отцу.
Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC, всего на его счету 27 боев в ММА, во всех он одержал победы.