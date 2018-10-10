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Путин сделает в Ливии, как в Сирии?

10 октября 2018 | 10:00

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Россия перебросила в Восточную Ливию военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), сообщила The Sun со ссылкой на источники в британском правительстве. По данным газеты, военные занимаются подготовкой кадров армии маршала Халифы Хафтара, которому Москва также поставляет тяжелое вооружение. В Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны, в городах Тобрук и Бенгази. Оба объекта были развернуты под прикрытием частной военной компании (ЧВК) Вагнера.


 

Присутствие российских военных в Ливии РБК подтвердил и источник, близкий к Минобороны. Российский контингент в этой стране представлен в том числе элитными десантными подразделениями, переправленными в Восточную Ливию из частей в Подмосковье, указал он, переброска началась в последние месяцы. Близкий к ливийским властям источник подтвердил РБК военную активность России в регионе. Источники РБК указали, что союзником России в Ливии выступает национальная армия страны во главе с фельдмаршалом Хафтаром, российское присутствие, в частности, связано с нефтегазовыми интересами.


Если Москва получит контроль над северным побережьем страны, то сможет контролировать интенсивность миграционных потоков из Африки в Европу, сказал изданию британский чиновник. «Факт заключается в том, что мы крайне уязвимы к потокам миграции и нефтяным шокам, которые зависят от ситуации в Ливии».


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