В БОРИСПОЛЕ БРОСИЛИ ГРАНАТУ В КВАРТИРУ ЧЛЕНА ГРУППИРОВКИ С14

Как рассказал Мазур, в момент взрыв в квартире находились его родители, а сам он был в Киеве. Мать с сестрой были в одной комнате, а во второй, где проживает активист, был его отец, именно туда бросили неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва пострадал отец Мазура. Его госпитализировали в больницу города, он получил травмы ног и потерял много крови, но находится в сознании.



С.Мазур считает, что данное происшествие связано с его деятельностью. Он неоднократно получал угрозы ранее, а его родителей терроризировали неизвестные: приходили под квартиру, звонили по телефону и прочее. Кроме этого на одной из камер наружного наблюдения был замечен автомобиль BMW, который подъехал к дому за несколько минут до взрыва. Но из-за качества записи больше ничего не видно. По предварительной версии взрывотехников, в квартире Мазура взорвалась граната РГД-5.