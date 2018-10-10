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В БОРИСПОЛЕ БРОСИЛИ ГРАНАТУ В КВАРТИРУ ЧЛЕНА ГРУППИРОВКИ С14

10 октября 2018 | 10:02

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В ночь на 10 октября в Борисполе по адресу улица Момота, 52 прогремел взрыв в квартире. В ней проживает координатор проекта C14 Сергей Мазур. Инцидент произошел около 00:10, сообщает Информатор.


Как рассказал Мазур, в момент взрыв в квартире находились его родители, а сам он был в Киеве. Мать с сестрой были в одной комнате, а во второй, где проживает активист, был его отец, именно туда бросили неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва пострадал отец Мазура. Его госпитализировали в больницу города, он получил травмы ног и потерял много крови, но находится в сознании. 
 
С.Мазур считает, что данное происшествие связано с его деятельностью. Он неоднократно получал угрозы ранее, а его родителей терроризировали неизвестные: приходили под квартиру, звонили по телефону и прочее. Кроме этого на одной из камер наружного наблюдения был замечен автомобиль BMW, который подъехал к дому за несколько минут до взрыва. Но из-за качества записи больше ничего не видно. По предварительной версии взрывотехников, в квартире Мазура взорвалась граната РГД-5.



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