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МВФ предрекает Украине сокращение госдолга

10 октября 2018 | 10:18

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Международный валютный фонд прогнозирует, что совокупный государственный (прямой) и гарантированный долг Украины снизится с 70,5% до 53% ВВП к концу 2023 года. Соответствующий прогноз приведен в докладе организации Fiscal monitor.


По расчетам МВФ, в 2018 году госдолг страны составит 70,5% ВВП, в 2019 году - 68,8% ВВП, в 2020 году - 64,4% ВВП, в 2021 году - 60,4% ВВП, в 2022 году - 56,4%.

Кроме того, Фонд прогнозирует рост дефицита консолидированного бюджета Украины в ближайшие два года. По оценкам МВФ, дефицит бюджета в этом году составит 2,5% ВВП, в 2019 году - 2,6% ВВП, затем ожидается сокращение до 2,3% ВВП в 2020 году, до 2,2% ВВП в 2021 году, до 2,2% ВВП в 2022 году и до 2,1% ВВП в 2023 году.

Поступления в консолидированный бюджет в 2018 году МВФ оценивает в 40,5% ВВП при расходах 43% ВВП. Прогноз на 2019 год предполагает рост и бюджетных доходов до 40,7% ВВП и одновременно расходов до 43,3% ВВП, на 2020 год - снижение до 40,2% ВВП и 42,5% ВВП соответственно, на 2021 год - до 39,8% ВВП и 42,1% ВВП соответственно, на 2022 год - до 39,6% ВВП и 41,7% ВВП соответственно, после чего, в 2023 году ожидается незначительное повышение - доходов - до 39,8% ВВП, расходов - до 41,8% ВВП.



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