Что делать с Украиной? План президента Навального

Само собой рассосется

Владимир Путин обозначил свое видение в серии выступлений – в ходе июньской прямой линии, на итоговой пресс-конференции на саммите «двадцатки» в Гамбурге и в ходе встречи с рабочими-металлургами Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. Сводится оно к простой формуле: «само собой рассосется». Никаких активных действий и изменений в российской политике для решения проблемы не предлагается, что неудивительно, ведь Путин – автор этой политики и считает ее успешной. Надо только ждать, когда «украинскому народу надоест это терпеть», он «сменит эту власть» (выборы президента и парламента Украины должны пройти в 2019 году) и изберет тех лидеров, которые признают, что «интересы русского и украинского народов совпадают» (таким образцовым лидером Украины Путин считает своего друга и «правильного украинского националиста» Виктора Медведчука). Еще этот новый лидер должен в идеале сделать так, чтобы Украина наконец стала верным вассалом России с ограниченным суверенитетом в области внешней и оборонной политики. Идеальная Украина для Владимира Путина – это нынешняя Белоруссия, только без Александра Лукашенко. Ну или как только что провозглашенная «Малороссия», если уж брать совсем крайние варианты.

С будущим «правильным правительством Украины» можно будет наконец решить ⁠проблему ⁠с признанием российского ⁠суверенитета над Крымом, а в рамках федерализации – вернуть ⁠Украине неконтролируемую ⁠сейчас часть Донбасса (либо в рамках Минска-2, либо ⁠вообще «по-братски», если в Киеве будут заседать по-настоящему «свои люди», которым для верности за Крым и Донбасс еще можно будет и приплатить, как обычно, скидками в цене на газ). Минские договоренности в этом концепте играют чисто инструментальную роль – они дипломатическими методами навязывают недружественному правительству Украины выгодную Москве модель ослабления украинского государства с сохранением российского влияния на политику Киева, чего в 2014–2015 годах не удалось добиться методами «гибридной войны». Но если у руля в Киеве встанут «правильные украинские националисты», то Минском-2 можно и пожертвовать. После наступления entente cordiale между Москвой и Киевом Западу придется снять все антироссийские санкции.

У этой «позитивной программы» есть только один недостаток – ее невозможно реализовать мирным способом в условиях, когда после 2014 года у России больше не осталось инструментов влияния на украинскую политику, как не осталось и украинских политических сил, разделяющих такую повестку. Это не план действий, а не более чем красивая мечта Владимира Путина. Соответственно, снятия санкций не произойдет, международная изоляция страны сохранится, а ее внешние границы останутся непризнанными.

Путь Навального

Алексей Навальный в серии интервью – телеканалу РБК в декабре, агентству Bloomberg в марте, телеканалу «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы» в июне – обозначил принципиально иной подход, предполагающий существенную коррекцию российской внешнеполитической линии по Украине. Эту тему он собирается развивать и в ходе предстоящих дебатов с одним из первых «лидеров Новороссии» Игорем Гиркиным (Стрелковым).

Детализировать свой подход к «проблеме Украины» Навальный пока не стал, но и того, что он уже сказал, оказалось достаточно, чтобы вызвать волну возмущения и критики как со стороны прокремлевских сил, так и среди российской оппозиции.

Суть подхода Навального состоит в том, чтобы начать нормализацию отношений с Украиной с быстрого выполнения Минских соглашений, признав роль и участие России в поддержке сепаратистов. Это позволит сразу перейти к прямым переговорам между Киевом и Москвой без участия ДНР/ЛНР. Но конкретики, как, собственно, имплементировать Минские соглашения, Навальный пока не приводит, и остается только догадываться, что речь может идти о принятии трактовки и последовательности шагов, продвигаемых сегодня Берлином, Парижем, Вашингтоном и Киевом. Под этим подразумевается сначала прекращение огня, вывод российских военных специалистов и поставленной из РФ тяжелой боевой техники, передача госграницы под контроль Киева, амнистия и обмен пленными, а затем уже местные выборы и изменения в государственном строе Украины (закон об особом статусе и его закрепление в Конституции Украины). Отметим, что от этих политических положений Минских договоренностей, крайне невыгодных Киеву и выгодных Москве, Навальный не отказывается. В целом реализация этих шагов позволит обеспечить урегулирование и снятие наиболее болезненных западных санкций, хотя дьявол, конечно же, в деталях, и предусматриваемый таким планом демонтаж уже действующих структур ДНР/ЛНР может встретить яростный саботаж нынешних лидеров Донбасса, вплоть до военных провокаций.

Проблему Крыма Навальный предлагает считать нерешаемой в принципе, как и ряд других известных территориальных споров и конфликтов – палестино-израильский, Северный Кипр, Косово, российско-японский спор вокруг Южных Курил.

«Крымская проблема теперь в категории территориальных споров, которые нельзя решить. Таких много по всему миру. Посмотрите на Израиль. Там было много резолюций Совета Безопасности ООН, куча мирных конференций, триллионы книг написано о путях, которые бы могли привести к миру. Но не похоже, чтобы проблема была решена в ближайшее время. Что мы можем сделать с Крымом теперь, когда там все получили российские паспорта?» – говорит Навальный в интервью Bloomberg.

«Я как президент могу гарантировать одно – что я проведу там честный референдум, я сделаю попытки нормализовать ситуацию. К этому референдуму и к трехсторонним комиссиям вместе с Европейским союзом мы постараемся привлечь Украину. Честно говоря, вот если не лукавить, я сомневаюсь, что Украина признает этот референдум. То есть пока ком противоречий совершенно классический, вот как у Израиля и Палестины. Он такой, что ну никто не смог это сделать и не смог даже приблизиться. Поэтому я думаю, что все мы будем долго страдать, жители Крыма будут страдать, инвестиции в Крым не будут идти. Я буду отвечать на этот вопрос много-много-много лет, пока занимаюсь политикой, но никаких перспектив не видно», – развивает свой подход Навальный в интервью «Эху Москвы».

Именно эта позиция по Крыму вызвала шквал критики в адрес Навального со стороны части российской оппозиции, считающей, что в интересах морального и правового очищения новое руководство России должно отменить все юридические акты о присоединении Крыма и Севастополя и вернуть эти территории под суверенитет Украины в соответствии с признанными Россией ранее международно-правовыми актами. Эта максималистская позиция изложена в обращении форума «Свободной России» под названием «Первоочередные требования российской оппозиции в сфере внешней политики». Пока это обращение подписали 63 человека.

Прав в этом споре, разумеется, Навальный. Он выступает с реалистичных позиций патриота-государственника, понимающего, что никакой демократически избранный президент России (кроме военного диктатора) не будет обладать такой полнотой власти, которая позволит объявить двум миллионам российских граждан в Крыму, что Россия от них отказывается и передает их против их собственной воли другому государству. Такое решение будет антиконституционно, его невозможно провести через обе палаты российского парламента (потребуется изменение Конституции) без того, чтобы не получить импичмент. Навальный понимает, что, помимо Крыма, у нового президента будет более чем насыщенная повестка, требующая, вероятно, куда большего внимания и, что самое важное, широкой общественной поддержки. Превращаться в «президента одной проблемы», «увязнув в Крыму», он не собирается.

Совершенно верен и посыл Навального о необходимости договориться с Украиной о признании российского суверенитета над Крымом, правда, предлагаемое им решение – новый «честный референдум» под международным контролем – ошибочно, что он сам в общем-то и признает. Такое решение найти будет невероятно сложно, но у нового президента России будет для этого небольшое окно возможностей.

«Интересное предложение»

Комплексная сделка

Комплексное решение по Украине возможно лишь в рамках пакетной сделки, тесно увязывающей прекращение конфликта в Донбассе и восстановление суверенитета Украины над всей территорией Донецкой и Луганской областей, с признанием Киевом российского суверенитета над Крымом в рамках нового договора между Россией и Украиной. При этом очевидно, что такое урегулирование подразумевает отказ от Минских соглашений как инструмента переучреждения украинской государственности в интересах сохранения российского контроля над Украиной. Это как раз была бы та самая признаваемая Западом «иная сделка» между Москвой и Киевом, о которой недавно упоминал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, разумеется, снимающая все западные санкции, как донбасские, так и крымские.

Базой для такой сделки должно стать признание с обеих сторон двух очевидных фактов – Украина проиграла войну за Крым, а Россия проиграла войну за Донбасс. Точнее, Украина добровольно отказалась воевать за Крым, хотя и имела такую возможность (очевидно, к лучшему, ибо результат, видимо, был бы тем же, но с большими жертвами). Для этого достаточно прочитать рассекреченную стенограмму заседания СНБО Украины от 28 февраля 2014 года, где Юлия Тимошенко уговаривает коллег не оказывать военного сопротивления в Крыму, а глава СБУ Наливайченко передает настойчивую просьбу такого же содержания от американских партнеров. Возвращение Крыма Украине потребует полномасштабной войны с Россией, которую украинская армия просто не способна выиграть. Эту реальность необходимо признать.

Россия добровольно отказалась выигрывать войну в Донбассе, хотя чисто технически имела такую возможность. Однако цена такой победы и последующего удержания большой территории для самой России оказалась запредельной, а западные санкции могли стать куда более разрушительными. Минские договоренности – это признание Россией невозможности военной победы над Украиной и попытка добиться тех же целей, но уже через навязанный Киеву жесткий формат мирного урегулирования. Но и этот план реализовать в полной мере не удалось и уже, видимо, не удастся. И этот факт тоже необходимо признать.

Крым сегодня является тем, чем он всегда был в истории России, – военным трофеем. Его отличие от других военных трофеев – Калининградской области и Карелии – только в том, что статус последних как российских территорий закреплен международными соглашениями и признан во всем мире. Крым ближе к Южным Курилам – еще один военный трофей, но без международно-правового закрепления. Навальный говорит именно об этом – можно вести переговоры по Крыму хоть пятьдесят лет, но, может быть, есть и другое решение?

Как могло бы выглядеть такое решение, позволяют понять два послевоенных договора между СССР и Финляндией (тоже когда-то частью Российской империи) – Парижский мирный договор 1947 года (закрепил территориальные приобретения СССР) и Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 6 апреля 1948 года (закрепивший военный нейтралитет и внеблоковый статус Финляндии в отношении СССР, так же как и советские гарантии ненападения на Финляндию), но с отражением нынешних реалий. Не идеальный вариант, но лучшего, видимо, просто не существует.

Пойдет ли руководство Украины на заключение такой комплексной сделки с Россией, конечно же, большой вопрос, ответ на который по состоянию на сегодня звучит скорее как «нет». Но Навальный в отличие от его критиков прав в том, что из Москвы, от нового президента России, Киеву должно быть сделано «интересное предложение». С высокой долей вероятности западные участники урегулирования порекомендуют Украине отнестись к этому предложению со всей серьезностью.

Источник: Republic.