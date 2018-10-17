Президент сообщил сроки завершения формирования Антикоррупционного суда

17 октября 2018 | 08:54

Президент Украины Петр Порошенко в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, когда завершится формирование Антикоррупционного суда, передает УНН.

На вопрос журналистки о том, каким образом происходит борьба с коррупцией в Украине и на должном ли уровне и каково его отношение к конфликту между НАБУ и САП, Глава государства сообщил: "Позиция первая - мы должны обеспечить полную независимость НАБУ и полную независимость САП, это была ответственность Президента и власти. Мы приняли закон, который гарантирует эту независимость, в том числе и от Президента".

Он также добавил, что вопрос конкретно к Президенту заключается в том создана ли инфраструктура и добавил: "Создана. Работают на сегодняшний день НАБУ и САП? Работают... Возбуждаются ними уголовные дела? Да".

Однако, он отметил, что недоволен работой учреждений, потому, что пока никто из обвиняемых не пребывает за решеткой. Президент заявил, что его не интересует политический пиар и попросил предоставлять данные о коррупции.

"Что еще сделает Президент? Мы запустили создание Антикоррупционного суда именно так, как мы договорились в том числе с нашими иностранными партнерами, иностранные эксперты имеют право, если хотите, "вето" если кандидат в судьи вызывает сомнения у экспертов... они могут это остановить", - сказал Петр Порошенко.

Он добавил, что процесс приема заявок сейчас заврешен, дальше начинаются экзамены. "Я твердо убежден, что в конце текущего или в самом начале следующего процесс формирования Антикоррупционного суда будет завершен... далее не может быть никаких оправданий", - резюмировал глава государства.

Как сообщал УНН, НАБУ завершило следствие по делу сотрудника столичного главка СБУ.