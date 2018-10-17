ТЕМА

TVI вернется, чтобы охмурять домохозяек

17 октября 2018 | 09:15

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В 2019 году в Украине состоится перезапуск телеканала ТВi, которым займется экс-советник министра энергетики Игоря Насалика и бывший генпродюсер NewsOne Дмитрий Носиков. Об этом пишет "Украинская правда".


По словам самого Носикова, канал полностью сменит свою ориентацию, будет совершенно аполитичным и не имеет никакого отношения к окружению президента. Также экс-продюсер NewsOne утверждает, что новым владельцем телеканала является польская инвестиционная группа, которая вскоре сама сделает публичное заявление. 
 
Что касается официальной информации, то, согласно данным реестров, в октябре ООО "Инфо 24" (так зарегистрирован канал ТВi) перешло в собственность ООО "MILLSTONE AND CO", зарегистрированном в Кракове. 
 
Однако "Украинская Правда" со ссылкой на собственные источники сообщает, что настоящим инвестором перезапуска канала является бизнесмен из Донецкой области Виталий Кропачев, которого связывают с другом президента Игорем Кононенко. 
 
Также издание пишет о двух версиях перезапуска ТВi: либо же за ним стоит Кононенко, который через Кропачева действует в интересах Порошенко финансирует телеканал через куратора угольной отрасли; либо Кропачев и Носиков самостоятельно создают новое медиа, чтобы увеличить свое влияние. 
 
Украинцы смогут оценить обновленный телеканал совсем скоро, любопытно, что обозначенное время совпадает с началом избирательной кампании 2019 года. Канал будет ориентирован на женщин среднего возраста, а его основной направленностью Носиков называет сторителлинг. 
 
Однако "Украинская Правда" усматривает в этом хитрость. "Именно женская аудитория, регулярно смотрит телевизор, - самый дисциплинированный избиратель. Женщины легко поддаются эмоциональным воздействиям и могут убедить близких", - сказано в материале издания. 
 
Отметим, что Кропачев известен как создатель скандального батальона "Шахтерск" (позже - "Торнадо"). По данным многочисленных публикаций в СМИ он является так называемым "смотрящим" за угольной и энергетической отраслью в интересах ближайшего окружения Петра Порошенко. По данным журналистов, Кропачев контролирует финансово-хозяйственную деятельность многих предприятия угольной отрасли и влияет на находящуюся в госсобственности энергогенерирующую компанию "Центрэнерго". 
 
Сам Кропачев обвинения в свой адрес отметает.

"ДОСЬЕ"



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