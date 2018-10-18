США подарят Украине военные фрегаты

"Руководство США направило через военного атташе посольства США письмо в адрес министерства обороны Украины о предоставлении военно-технической помощи вооруженным силам Украины, в том числе для военно-морских сил ВС Украины", - сказано в сообщении.

Издание утверждает, что в числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы "Избыточное имущество" (Excess Defense Article). "Указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВС Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий", - сказано в сообщении.

"В 2000-х годах на этих кораблях проходили стажировку украинские военные моряки, и 25 марта 2009 года в Севастополь заходил фрегат этого типа - USS Klakring (FFG-42)", - отмечает портал.

Фрегаты Oliver Hazard Perry строились в 1975 - 2004 годах, всего было спущено на воду более 70 единиц на верфях в США, Испании, Австралии и Тайваня, уточняет издание.

Ранее Киеву были переданы два американских патрульных катера класса Island, которые ранее стояли на вооружении США. Торжественное подписание соглашения о передаче катеров на базе Береговой охраны США в Балтиморе состоялось при участии президента Украины Петра Порошенко. Между тем их модернизация и транспортировка, согласно сделке, обойдется Украине в $9 млн

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