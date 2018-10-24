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Нафтогаз продолжает "обилечивать" Газпром

24 октября 2018 | 12:52

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НАК "Нафтогаз Украины" за два месяца уже взыскал с "Газпрома" 18 млн долл. денежными средствами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.


"Кстати, в дополнение к 2,1 млрд долл., которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с "Газпрома" в виде газа, мы также уже взыскали с "Газпрома" 18 млн долл. Денежными средствами. Уже два месяца подряд мы взимаем с "Газпрома" денежными средствами 9 млн долл.", - сообщил он. 


Как сообщал УНН, по состоянию на 10 октября НАК "Нафтогаз Украины" удержал 9 млн долларов средств в ОАО "Газпром" в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" так и не начал выполнять решениеСтокгольмского арбитража.

Арест активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" ограничил ему займ на международном рынке.

Также отметим, Апелляционный суд Швеции отменил решение о временном приостановлении исполнения решения арбитража о выплате "Нафтогаза" более 2,6 млрд долл.

УНН


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