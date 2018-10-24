Нафтогаз продолжает "обилечивать" Газпром

"Кстати, в дополнение к 2,1 млрд долл., которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с "Газпрома" в виде газа, мы также уже взыскали с "Газпрома" 18 млн долл. Денежными средствами. Уже два месяца подряд мы взимаем с "Газпрома" денежными средствами 9 млн долл.", - сообщил он.



Как сообщал УНН, по состоянию на 10 октября НАК "Нафтогаз Украины" удержал 9 млн долларов средств в ОАО "Газпром" в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" так и не начал выполнять решениеСтокгольмского арбитража.

Арест активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" ограничил ему займ на международном рынке.

Также отметим, Апелляционный суд Швеции отменил решение о временном приостановлении исполнения решения арбитража о выплате "Нафтогаза" более 2,6 млрд долл.