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Вице-губернатора Ровно приняли на взятке
24 октября 2018 | 12:54
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Чиновника Ровенской райгосадминистрации разоблачили на взятке в размере 10 тысяч долларов. Об этом сообщил Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
“23 октября 2018 года при процессуальном руководстве военной прокуратуры Западного региона Украины следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Ровенской области по материалам и совместно с Управлением защиты экономики в Ровенской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды первым заместителем председателя Ровенской РГА”, - говорится в сообщении.
Вторая часть взятки в размере 5 тыс. долларов США, как и ранее переданная первая часть — 5 тыс. долларов США, предназначались для согласования проектной документации частному предпринимателю по застройке земельного участка.
Средства обнаружены и изъяты в полном объеме при проведении осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.
Решаются вопросы по задержанию подозреваемого, сообщении ему о подозрении и обращению в суд об избрании меры пресечения.
Напомним, 24 октября НАПК передало в суд протоколы на губернатора Ровенской области.
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