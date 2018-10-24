Вице-губернатора Ровно приняли на взятке

“23 октября 2018 года при процессуальном руководстве военной прокуратуры Западного региона Украины следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Ровенской области по материалам и совместно с Управлением защиты экономики в Ровенской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды первым заместителем председателя Ровенской РГА”, - говорится в сообщении.

Вторая часть взятки в размере 5 тыс. долларов США, как и ранее переданная первая часть — 5 тыс. долларов США, предназначались для согласования проектной документации частному предпринимателю по застройке земельного участка.

Средства обнаружены и изъяты в полном объеме при проведении осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.

Решаются вопросы по задержанию подозреваемого, сообщении ему о подозрении и обращению в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, 24 октября НАПК передало в суд протоколы на губернатора Ровенской области.