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В Украину уже поступили 15 локомотивов General Electric
24 октября 2018 | 12:56
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Еще 7 локомотивов General Electric прибыли в порт Черноморск. Сегодняшнее утро началось с выгрузки тепловозов с судна. Они, как и 8 предыдущих, отправятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО “Укрзализныця”.
“По контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution производства General Electric состоит из 30 единиц. Компания поставила в целом уже 15, другие, как и предусматривает контракт, поступят в первом квартале 2019 года. Задействуем их в перевозках на юге страны — они будут курсировать на мелитопольском, николаевском и мариупольском направлениях, на наиболее грузонапряженных участках”, - заявил и.о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.
В данный момент идет процесс сертификации тепловозов. После получения сертификата соответствия для приема в эксплуатацию, ориентировочно в ноябре, локомотив GE осуществит пробег 150 км железнодорожной сети Украины. Затем локомотивы будут задействованы в перевозках. Сертификацию осуществляет орган по сертификации продукции вагоностроения ГП “Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения”.
Евгений Кравцов также отметил экологичность новых тепловозов.
“Железнодорожный транспорт стремится быть ”зеленым“ видом. Обновления тягового подвижного состава более экологичными локомотивами GE обеспечит увеличение перевозок и уменьшение выбросов в атмосферу по сравнению с существующими тепловозами”, - отметил Евгений Кравцов.
Напомним, 23 февраля 2018 был подписан пакет документов долгосрочного партнерства с компанией General Electric для обновления и модернизации парка тепловозов “Укрзализныци”. В частности, подписано рамочное соглашение между “Укрзализныцей” и GE по 15-летнему партнерству по обновлению и модернизации подвижного тягового состава.
Первый этап сотрудничества с GE предусматривает локализацию в Украине на уровне 10%. Постепенно уровень локализации в Украине будет доведен до 40%.
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