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ЦРУ пытается получить аудиозапись убийства Хашкаджи
24 октября 2018 | 13:00
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Директор ЦРУ Джина Хэспел, которая в понедельник отправилась в Турцию, чтобы участвовать в расследовании убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пытается получить доступ к аудиозаписи, сделанной, как предполагается, во время его допроса, пыток и убийства в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, передает УНН.
По его данным, несмотря на сообщения в СМИ о существовании подобной записи, ни власти США, ни другие союзники Турции до сих пор не видели ее. По информации агентства, США и их союзники, которые ведут расследование с целью установить, какую роль в убийстве мог сыграть наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, пока не обладают какими-либо вескими доказательствами его причастности к произошедшему.
По информации агентства, поездка Хэспел в Саудовскую Аравию после окончания ее работы в Турции не планируется.
13 октября телеканал CNN со ссылкой на турецкую газету Sabah сообщил, что прежде чем войти в здание генконсульства журналист активировал на своих часах Apple Watch функцию аудиозаписи. В результате устройство записало процесс его допроса, пыток и убийства. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ни он, ни госсекретарь Майкл Помпео не слышали и не видели подобных аудио- и видеозаписей.
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