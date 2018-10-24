Укртелеком вырезает медные кабели и распродает на лом

24 октября 2018 | 13:48

Кабельные воры украли все на востоке и целенаправленно продвигаются к центру страны. "Укртелеком" действует на опережение, рапродавая весь кабель. который еще не успели вырезать воры. Можно предположить, что в скором времени стационарная телефония останется в прошлом. Уже сегодня абонплата за эту услугу в Укртелекоме стоит больше, чем пакет мобильного оператора.

Укртелеком продолжает терять доходы от домашней телефонии и увеличивает - от интернета, сообщает "Лига".

Крупнейший оператор фиксированной связи и интернет-доступа Укртелеком отметил в ІІІ квартале рост доходов на 3% - до 1,644 млрд грн и падение чистой прибыли на 43,5%, - до 160 млн грн.

Об этом на пресс-кофенренции рассказал генеральный директор компании Юрий Курмаз.

Он объяснил столь существенное сокращение чистой прибыли ростом налога на землю и недвижимость, негативными колебаниями валютного курса и увеличением амортизационных выплат за счет введения в эксплуатацию нового оборудования в процессе модернизации и развития сети.

Компания продолжает терять абонентов и доходы от фиксированной связи - падение на 3% до 700 млн грн. Активная база составляет 4 млн линий. Эти потери покрывает рост доходов от интернета - 415 млн грн, рост на 9%. Все больше людей подлючаются к оптике, которой у провайдера около 30%. Растут и подключения к Интерактивному TV - на 35%.

Компания продолжает распродавать ненужные медные кабеля. В третьем квартале лома кабеля и оборудования было продано на 146 млн грн. (103 и 43 млн грн соответственно по сравнению с 92 и 17 млн грн за аналогичный период 2017 года).

Ситуация с кражами межного кабеля продолжает быть ужасающей. За девять месяцев текущего года на сетях оператора зафиксировали более 15,6 тыс. краж.

Как рассказывает, воры кабелей уже украли все что могли в восточной части страны и сейчас двигаются к ее центру. Так, в январе-сентябре этого года в столице произошло 2,5 тыс. краж кабеля, что почти в 2 раза больше чем за девять месяцев 2017 года.

Лига