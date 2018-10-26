Кремль выразил доверие саудовским мясникам

Он назвал неуместным вопрос журналистов, верит ли Кремль в непричастность представителей королевской семьи Саудовской Аравии к убийству журналиста. "Есть официальное заявление короля, есть официальное заявление наследного принца. Каких-то оснований не верить [им] в принципе ни у кого не должно быть", - подчеркнул Песков.

По его словам, Кремль приветствует намерение Эр-Рияда тщательно расследовать убийство Хашкаджи. "Позиция России была изложена [президентом РФ Владимиром] Путиным, мы слышали заявления королевской семьи [Саудовской Аравии] с осуждением этого убийства, непричастности королевской семьи к этому, а все остальное - это вопрос расследования, которого желает и сама королевская семья", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул: "Мы это приветствуем".

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, ситуация с делом Хашкаджи затрагивалась в четверг в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. По данным Саудовского агентства печати, саудовский монарх проинформировал российского лидера "о принятых мерах для раскрытия всех фактов и обстоятельств убийства подданного Джамаля Хашкаджи". Также король Сальман рассказал Путину о действиях, принимаемых Эр-Риядом, чтобы "привлечь к ответственности виновных" по этому делу.