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Кремль выразил доверие саудовским мясникам
26 октября 2018 | 15:05
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Кремль не видит оснований подвергать сомнению заявления королевской семьи Саудовской Аравии о ее непричастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он назвал неуместным вопрос журналистов, верит ли Кремль в непричастность представителей королевской семьи Саудовской Аравии к убийству журналиста. "Есть официальное заявление короля, есть официальное заявление наследного принца. Каких-то оснований не верить [им] в принципе ни у кого не должно быть", - подчеркнул Песков.
По его словам, Кремль приветствует намерение Эр-Рияда тщательно расследовать убийство Хашкаджи. "Позиция России была изложена [президентом РФ Владимиром] Путиным, мы слышали заявления королевской семьи [Саудовской Аравии] с осуждением этого убийства, непричастности королевской семьи к этому, а все остальное - это вопрос расследования, которого желает и сама королевская семья", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул: "Мы это приветствуем".
Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, ситуация с делом Хашкаджи затрагивалась в четверг в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. По данным Саудовского агентства печати, саудовский монарх проинформировал российского лидера "о принятых мерах для раскрытия всех фактов и обстоятельств убийства подданного Джамаля Хашкаджи". Также король Сальман рассказал Путину о действиях, принимаемых Эр-Риядом, чтобы "привлечь к ответственности виновных" по этому делу.
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