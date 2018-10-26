ТЕМА

Вице-премьер Зубко попросил участников Форума регионов в Гомеле не говорить по-русски

26 октября 2018 | 15:08

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Геннадий Зубко добавил, что с удовольствием послушает белорусских коллег на белорусском языке.


Вице-премьер Украины Геннадий Зубко, который принимает участие в Форуме регионов Белоруссии и Украины, обратился к его участникам с просьбой не использовать на этой встрече русский язык.

"Я рад приветствовать всех здесь, на первом форуме регионов Украины и Белоруссии, - сказал он в пятницу, обращаясь к собравшимся в Гомеле. - Две недели назад мы провели заседание украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, это был очень конструктивный диалог, и мы достигли решений по ряду вопросов. Тогда рабочим языком заседания был выбран русский. Сегодня здесь на форуме представителей Украины и Белоруссии я с удовольствием выступаю на украинском языке, и с удовольствием же послушаю белорусских коллег на белорусском языке".



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Курильские острова. Кунашир
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100