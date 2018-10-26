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Вице-премьер Зубко попросил участников Форума регионов в Гомеле не говорить по-русски
26 октября 2018 | 15:08
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Геннадий Зубко добавил, что с удовольствием послушает белорусских коллег на белорусском языке.
Вице-премьер Украины Геннадий Зубко, который принимает участие в Форуме регионов Белоруссии и Украины, обратился к его участникам с просьбой не использовать на этой встрече русский язык.
"Я рад приветствовать всех здесь, на первом форуме регионов Украины и Белоруссии, - сказал он в пятницу, обращаясь к собравшимся в Гомеле. - Две недели назад мы провели заседание украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, это был очень конструктивный диалог, и мы достигли решений по ряду вопросов. Тогда рабочим языком заседания был выбран русский. Сегодня здесь на форуме представителей Украины и Белоруссии я с удовольствием выступаю на украинском языке, и с удовольствием же послушаю белорусских коллег на белорусском языке".
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