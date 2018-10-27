Досить нести Хугню! Частина 1

27 октября 2018 | 11:57 , ТЕМА

Олександр Хуг, перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні заявив, що він не бачить ознак присутності росіян на захопленій частині сходу України. Потім, правда вибачився, мовляв, то я власну думку висловив та всяке інше бла-бла. Олександре, нам цікава твоя власна думка лише стосовно оцінки якостей твоєї машини, дружини та собаки. Щодо решти висловлюйся чітко й офіційно. А якщо погано із зором й важко читати, звертайся, ми допоможемо. Нижче: документально підтверджені факти того, чого Хуг не побачив.

Нині військова прокуратура продовжує збирати докази, здійснюючи кримінальне провадження за фактом розв’язання та ведення представниками влади Російської Федерації і Збройних Сил Російської Федерації та іншими особами за попередньою змовою групою осіб агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування виявлено, вилучено та оглянуто наступну військову техніку, зброю та боєприпаси, які походять з Російської Федерації та на обліку у Збройних Силах України та інших військових формуваннях ніколи не перебували.

1. 2 одиниці танків типу Т-72, заводські номери И03ВТ6265, И04ВТ8149.

Зокрема, у серпні 2014 року у ході відступу російсько-терористичних військ під час боїв поблизу населених пунктів Мар᾿їнка та Красногорівка Донецької області військовослужбовцями 20 омпб Збройних Сил України здобуто танк противника типу Т-72, заводський номер И03ВТ6265 – фото наведено нижче.

В цьому танку повітряний клапан "ИЛ" розміщений в трансмісійному відділенні, а в українських танках - в бойовому відділені. На всіх агрегатах, вузлах даного танку наявне заводське пломбування (наявні на озброєнні українські танки типу Т-72 пройшли капітальний ремонт на бронетанкових заводах (Львів та Київ), а тому не можуть мати заводського пломбування заводу-виробника). Також, в цьому трофейному танку наявний лічильник мотогодин під навантаженням (в українських танках такий не встановлювався).

На робочих місцях екіпажу наявні вентилятори типу "ДВ-3" (в українських танках після капітального ремонту встановлені вентилятори іноземного виробництва (переважно КНР), в оглянутому танку наявна система підігріву палива (на танках типу Т-72, що знаходяться на озброєнні ЗС України, така система в ході капітального ремонту демонтована). Вказаний танк на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебував.

Окрім цього, у 2014 році у ході бойових зіткнень з російсько-терористичними військами поблизу м. Волноваха Донецької області, 128 гпб ( Збройних Сил України було захоплено та вилучено танк противника типу Т-72 (заводський номер И04ВТ8149), аналогічний вказаному – фото знизу. Вказаний танк на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебував.

2. 4 од. бронетранспортерів БТР-80, заводський номери: 2С05ЛТ4267. 2Ф10ЛТ9597, ЛТ2391, 2А05ЛТ0272.

Зокрема як експонат в Національному музеї історії України в Другій світовій війні зберігається бронетранспортер БТР-80, заводський номер: 2С05ЛТ4267, який підбитий та вилучений військовослужбовцями 95-ї омбр ЗС України в районі проведення АТО в Донецькій області. Фото наведено нижче.

Належність вказаної машини до складу Збройних сил Російської Федерації підтверджуються наступними фактами: на бронетранспортер встановлено приціл нового зразка марки КИ-126 російського виробництва та приціл нового зразка (з нічною гілкою), які в Україні не виробляються; рік виготовлення двигуна і машини – 2010-й (упродовж 25 років незалежності Україна не закупляла в Росії жодного БТР). Вказаний БТР-80 на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебував.

Також, в ході проведення антитерористичної операції влітку 2014 року військовослужбовцями військової частини 3029 НГУ з покинутої позиції незаконних озброєних формувань терористичної організації «ДНР» в с. Успенка Амвросіївського району Донецької області, виявлено та вилучено бронетранспортер БТР-80 2007 року виготовлення корпус № 2Ф10ЛТ9597, двигун якого перебував у непрацездатному стані. Вказаний БТР-80 на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебував.

05.06.2014 при відбитті збройного нападу на прикордонний пункт пропуску «Маринівка» (Донецька область) на ділянці відділу прикордонної служби «Дмитрівка» військовослужбовцями ДПСУ у незаконного озброєного формування «Батальйон ВОСТОК» терористичної організації «ДНР» захоплено бронетранспортер БТР-80, шасі: ЛТ2391, двигун: 740111502112АЛ4. Цей БТР-80 на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебував.

17.08.2014 військовослужбовцями військової частини польова пошта В4252 ЗС України під час проведення антитерористичної операції в районі населеного пункту Новосвітлівка Луганської області у незаконних збройних підрозділів терористичної організації «ДНР» відбито та вилучено бронетранспортер БТР-80, заводський номер корпусу: №2А05ЛТ0272, номер башти: №9330072.

Вказаний БТР-80 на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебував.

3. 5 од. військових вантажних автомобілів марки КАМАЗ-5350, які виготовленні у РФ,номери шасі: «53500092356254»,«ХТС53500092353830», «ХТС53500А2368571», «535000А2370566», «ХТС535000А2370590».

24.02.2015 військовослужбовцями військової частини А0563 у представників незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» під час бойового зіткнення поблизу с. Нижня Лозова Артемівського району Донецької області відбито та вилучено військовий вантажний автомобіль «КАМАЗ-5350», 2009 року випуску, номер шасі: 53500092356254, номер двигуна: 92526485, модель: 740.30 – 260. Вказаний транспортний засіб на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебував, виготовлений в РФ. 08.06.2014 військовослужбовцями військової частини А4176 в районі проведення АТО у Донецькій області безпосередньо після бойового зіткнення сил антитерористичної операції із військовослужбовцями Збройних Сил Російської Федерації відбито та вилучено військовий автомобіль «КАМАЗ-5350» заводський номер «ХТС53500092353830 в.н.з. «8540 Р1» 2010 року випуску. Виготовлений в Російській Федерації. Вказаний транспортний засіб на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебував. 05.06.2014 при відбитті збройного нападу на прикордонний пункт пропуску «Маринівка» (Донецька область) на ділянці відділу прикордонної служби «Дмитрівка» військовослужбовцями ДПСУ у незаконного озброєного формування «Батальйон ВОСТОК» терористичної організації «ДНР» захоплено військовий вантажний автомобіль КАМАЗ-5350, номер шасі: ХТС53500А2368571, двигун: АА2556970. Вказаний транспортний засіб на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебував.

У червні 2014 року під час звільнення м. Слов'янськ Донецької області від незаконних озброєних підрозділів терористичної організації «ДНР» військовослужбовцями військової частини польова пошта В2336 захоплено Військовий автомобіль марки КАМАЗ-5350, реєстраційний № «5647 Н5», 2010 року випуску, номер шасі: 535000А2370566. Країна виготовлення – РФ. Вказаний транспортний засіб на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебував. Фото наведено нижче.

Також, на зберіганні військової частини польова пошта В0440 знаходиться військовий вантажний автомобіль КАМАЗ-5350, номер шасі: ХТС535000А2370590, який вилучений в 2014 році безпосередньо після бойового зіткнення сил антитерористичної операції з незаконними озброєними підрозділами терористичної організації «ДНР». Вказаний транспортний засіб на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебував, виготовлений в РФ. Фото наведено нижче.

4. 2 одиниці військових автомобілів «КАМАЗ» військового зразка, модель 43114, які виготовленні у РФ, номери шасі: 43114AD2429000 та ХТС431140Y2138931.

25.07.2015 військовослужбовцями оперативно-бойової прикордонної комендатури «Житомир-1» Донецького прикордонного загону Східного регіонального управління у військовослужбовців ЗС РФ Старкова В.О. та громадянина України Іотка Р.А.вилучено автомобіль марки «КАМАЗ» військового зразка, модель 43114, 2013 року випуску, шасі № 43114AD2429000, двигун № D2703591, ДНЗ ДК 2095, який нанесений фарбою білого кольору на табличку чорного кольору, під вказаним номером зафарбовано чорною фарбою міститься ДНЗ на 2321 ЯНС. Автомобіль був завантажений ящиками із боєприпасами, які містили: пострілами до РПГ-7, гранати Ф-1 та РГД-5, патрони різних калібрів. Вказаний транспортний засіб на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебував, виготовлений в РФ. Фото наведено нижче.

Приналежність цього транспортного засобу ЗС РФ засвідчується також виявленими у нього боєприпасами , які перебувають на озброєнні у ЗС РФ. Акумулятор та протектори коліс вантажівки виготовлені в РФ. В кузові кабіни вилучено значну кількість залишків від сухпайків російського походження. Номери на цьому транспортному засобі були перефарбовані із штатних ЗС РФ на номери незаконного озброєного підрозділу терористичної організації «ДНР».

Також, на зберіганні військової частини польова пошта В0440 знаходиться Військовий автомобіль КАМАЗ-43114, номер шасі: ХТС431140Y2138931, який вилучений в 2014 році безпосередньо після бойового зіткнення сил антитерористичної операції з незаконними озброєними підрозділами терористичної організації «ДНР». Вказаний транспортний засіб на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебував, виготовлений в РФ. Фото наведено нижче.

5. Реактивна система БМ-21 "Град", яка належить військовій частині 27777 (18 мотострілкова бригада 58 армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації), захоплена 13 червня 2014 року військовослужбовця Збройних Сил України поблизу населеного пункту Добропілля Донецької області. Зберігається як експонат агресії РФ в Національному музеї історії України в Другій світовій війні. Вказана машина на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебувала.

В кабіні цієї машини було знайдено таблицю для стрільби з БМ-21 з відбитком мастичної печатки військової частини 27777 (18 мотострілкова бригада 58 армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації).

6. Бойова машина десанту «БМД-2», бортовий номер 234, заводський номер: А08ЛТ9250.БМД-2, захоплений військовослужбовцями 25 ОАМБ Збройних Сил України в ході проведення антитерористичної операції в районі міста Луганськ, в серпні 2014 року. Зберігається як експонат агресії РФ в Національному музеї історії України в Другій світовій війні. Вказана машина на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебувала.

Комплект документів виявлений у цій машині засвідчує її приналежність до військової частини 74268 (76-та десантно-штурмова дивізія ЗС РФ, м. Псков).

7. 2 танкb Т-64, заводські номери: Ц11ЕТ12109, Х09ЕТ18058.

Танк Т-64, 1987 року випуску, заводський номер Ц11ЕТ12109, захоплений військовослужбовцями Збройних Сил України, під час спроби незаконних збройних формувань, вирватись з оточення біля м. Слов'янськ Донецької області влітку 2014 року.Зберігається як експонат агресії РФ в Національному музеї історії України в Другій світовій війні. Цей танк на озброєнні у ЗС України та інших військових формувань ніколи не перебувала.

Цей танк було обладнано акумуляторними батареями 12СТ85РМ , які виготовлені в 2010 році на Ленінградському акумуляторному заводі ЗАТ «Електротяга» в м. Санкт-Петербург. Маркування на корпусі акумуляторних батарей свідчить про те, що вони були закріплені за військовою частиною 74814 (205-та окрема мотострілецька бригада ЗС РФ, постійне місце дислокації якої м. Будьоновськ Ставропольського краю).

Також, танк Т-64, заводський номер Х09ЕТ18058, здобутий в незаконних озброєних підрозділів терористичної організації «ДНР» особовим складом 3 танкової роти 1 танкового батальйону військової частини польова пошта В3675 в ході проведення Антитерористичної операції в січні-лютому 2015 року поблизу м. Дебальцеве Донецької області



Далі буде, пане Хуг