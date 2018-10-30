Правозахисникам погрожував “начальником контррозвідки фронту”

30 октября 2018 | 08:44

Доводимо до широкого загалу, що ввечері 29 жовтня на гарячу лінію організації щодо незаконних дій силовиків у зоні проведення ООС з прихованого номеру подзвонив невідомий, який представився спочатку командувачем ООС, а пізніше - “начальником контррозвідки фронту”. Чоловік у грубій та відверто хамській манері, з застосуванням обсценної лексики та погрожуючи кримінальним переслідуванням “за держзраду” вимагав від оператора гарячої лінії вимкнути номер та видалити з сайту та акаунтів у соціальних медіа ПЦ “Поступ” оголошення про роботу сервісу. Невідомий погрожував оператору розправою, запевняючи, що “запеленгував” його місцезнахлодження.

Високо цінуючи зусилля командування Операції об’єднаних сил з захисту та відновлення суверенітету України, Правозахисний центр “Поступ” розцінює згаданий телефонний дзвінок, як провокацію, спрямовану як проти авторитету сил ООС, так і проти спільних зусиль організацій громадського сектору з відновлення законності у районах, постраждалих від російської збройної агресії та подальшої розбудови в Україні демократичної правової держави. Звертаємося до керівництва ООС прокоментувати даний факт, підтвердити чи спростувати свою причетність до тиску на правозахисну організацію. Просимо уповноважені органи вважати оприлюднену інформацію повідомленням про кримінальне правопорушення. Наводимо фрагмент аудіозапису розмови з невідомим провокатором, і готові надати повну версію органам слідства за відповідним запитом.

Сподіваємося, що швидка реакція та компетентна робота поліції, прокуратури та служби безпеки вчергове допоможе дати відсіч негідникам, що паплюжать добре ім’я Збройних сил України, свідомо чи несвідомо діючи в інтересах держави-агресора.

Довідково повідомляємо, що цілодобова гаряча лінія Правозахисного центра “Поступ” приймає звернення та надає консультаційну підтримку жертвам незаконних дій з боку представників силових структур у зоні проведення Операції об’єднаних сил. З початку 2018 року на телефон гарячої лінії надійшло 1 028 дзвінків з яких було зафіксовано 187 скарг різного характеру на дії силових структур.

Правозахисний центр “Поступ”