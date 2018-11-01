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Подрывник ФСБ оказался благополучным подростком
01 ноября 2018 | 12:26
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Родственники студента колледжа, 31 октября устроившего взрыв в здании УФСБ в Архангельске, в результате которого погиб он сам и пострадали еще трое человек, не знали о его участии в радикальных организациях. Об этом ТАСС рассказала бабушка молодого человека Валентина.
Взрыв в здании совершил 17-летний студент политехнического техникума Архангельска. Следственный комитет РФ заявил, что проверит, состоял ли подросток в запрещенных организациях и будет тщательно исследовать круг общения несовершеннолетнего, взаимоотношения и обстановку в семье и техникуме, где он проходил обучение.
"Про его причастность к радикальным движениям я не знаю", - сказала родственница.
Она также отметила, что подросток воспитывался в благополучной семье. "Был обычным парнем - не пьет, не курит, спокойный, честный <…> это вам может любой сказать. Он почти ни с кем не дружил, ездил на занятия и с занятий обратно, у меня даже замечаний к нему нет, он ни в чем не был замешан. У него есть родители, благополучные, все у него было", - сказала собеседница агентства
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