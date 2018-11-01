|
Россия ввела контрмеры в ответ на санкции Украины
01 ноября 2018 | 12:28
распечатать комментарии [0] добавить в
Санкции ввели в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Постановление правительства № 1300, направленное на реализацию соответствующего указа президента РФ Владимира Путина, подписано 1 ноября и вступило в силу.
"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц", - говорится в сообщении правительства РФ.
Среди тех, на кого распространятся ограничения:
Также в перечень вошли судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины, говорится в сообщении кабмина РФ.
Среди 68 юрлиц Украины, попавших под контрсанкции, в основном предприятия украинской химической и горнорудной промышленности. В их числе ПАО "Азот", ПАО "Днепразот", ПАО "Укрхимэнерго", ООО "Гликохим", ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат", ПАО "Объединенная горно-химическая компания" и ее филиалы.
В кабмине РФ отметили, что введение российских контрмер "направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений". "Правительство России оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц", - говорится в сообщении кабмина.
также читайте
[01.11.2018]
[01.11.2018]
[31.10.2018]
|
по теме
Сексуальное насилие в Северной Корее - норма
01. 11. 2018 | 15:02
Эксперты международной неправительственной организации Human Rights Watch ( "Наблюдение за правами человека") опубликовали доклад о сексуальном насилии в отношении женщин в КНДР, передает УНН.
7000 "умных" видеокамер наблюдают за киевлянами
01. 11. 2018 | 14:58
Количество установленных в столице Украины видеокамер с функцией распознавания лиц и номерных знаков автомобилей достигает 7 тысяч. Как сообщает Отдел коммуникации ГУНП в г. Киеве, об этом 31 октября во время Kyiv Smart City Forum 2018 сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.
Розенблат объяснил, кого НАБУ могло прослушивать в синагоге
01. 11. 2018 | 14:52
Национальное антикоррупционное бюро Украины могло установить прослушивающие устройства в центральной Синагоге Киева, в частности, из-за народного депутата Георгия Логвинского и других состоятельных украинцев, чиновников, посещающих синагогу. Такое мнение в комментарии корреспонденту УНН высказал народный депутат Борислав Розенблат.
Электронным управлением в Украине займется эстонская компания
01. 11. 2018 | 14:48
Эстонская компания выиграла тендер на создание системы, которая станет основой электронного управления в Украине и будет готова уже к концу этого года. Об этом заявил в четверг посол Эстонской Республики в Украине Герт Антс на IV Национальном форуме IТ-директоров в Киеве, передает корреспондент УНН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»