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Россия ввела контрмеры в ответ на санкции Украины

01 ноября 2018 | 12:28

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Санкции ввели в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

 

Постановление правительства № 1300, направленное на реализацию соответствующего указа президента РФ Владимира Путина, подписано 1 ноября и вступило в силу.

"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц", - говорится в сообщении правительства РФ.

Среди тех, на кого распространятся ограничения:

  • сын президента Украины Алексей Порошенко,
  • глава МВД Украины Арсен Аваков,
  • глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев,
  • глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко,
  • генпрокурор Украины Юрий Луценко,
  • министр обороны Степан Полторак,
  • спикер Верховной рады Андрей Парубий,
  • замглавы администрации президента Константин Елисеев,
  • экс-премьер Украины Арсений Яценюк,
  • националисты Дмитрий Ярош и Олег Тягнибок,
  • лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
 

Также в перечень вошли судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины, говорится в сообщении кабмина РФ.

Среди 68 юрлиц Украины, попавших под контрсанкции, в основном предприятия украинской химической и горнорудной промышленности. В их числе ПАО "Азот", ПАО "Днепразот", ПАО "Укрхимэнерго", ООО "Гликохим", ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат", ПАО "Объединенная горно-химическая компания" и ее филиалы.

В кабмине РФ отметили, что введение российских контрмер "направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений". "Правительство России оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц", - говорится в сообщении кабмина.



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