Россия ввела контрмеры в ответ на санкции Украины

01 ноября 2018 | 12:28

Санкции ввели в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Постановление правительства № 1300, направленное на реализацию соответствующего указа президента РФ Владимира Путина, подписано 1 ноября и вступило в силу.

"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц", - говорится в сообщении правительства РФ.

Среди тех, на кого распространятся ограничения:

сын президента Украины Алексей Порошенко,

глава МВД Украины Арсен Аваков,

глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев,

глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко,

генпрокурор Украины Юрий Луценко,

министр обороны Степан Полторак,

спикер Верховной рады Андрей Парубий,

замглавы администрации президента Константин Елисеев,

экс-премьер Украины Арсений Яценюк,

националисты Дмитрий Ярош и Олег Тягнибок,

лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Также в перечень вошли судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины, говорится в сообщении кабмина РФ.

Среди 68 юрлиц Украины, попавших под контрсанкции, в основном предприятия украинской химической и горнорудной промышленности. В их числе ПАО "Азот", ПАО "Днепразот", ПАО "Укрхимэнерго", ООО "Гликохим", ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат", ПАО "Объединенная горно-химическая компания" и ее филиалы.

В кабмине РФ отметили, что введение российских контрмер "направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений". "Правительство России оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц", - говорится в сообщении кабмина.