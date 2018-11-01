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Россия, Индия и Иран намерились создать альтернативу Суэцкому каналу
01 ноября 2018 | 12:46
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Обещают, что будет выгодно.
Россия, Индия и Иран планируют перестроить логистику в азиатском регионе и запустить новый международный транспортный коридор, который будет альтернативой Суэцкому каналу. Об этом говорится в сообщении индийского министерства торговли и промышленности.
23 ноября состоится встреча представителей России, Индии и Ирана, на которой будет обсуждаться запуск международного транспортного коридора "Север - Юг". Новый транспортный коридор протянется на 7200 км и соединит Индийский океан с РФ и Европой. В 2014-2017 годах уже проводились тестовые запуски по этому маршруту.
Товары будут отправляться по морю из Индии в иранский порт Бендер-Аббас, затем на поездах будут доставляться до крупнейшего порта Ирана Бендер-Энзели, далее направятся в Астрахань и по железной дороге будут поставляться в Европу.
Отмечается, что коридор станет более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу: время и стоимость грузоперевозок уменьшатся на 30-40%. Так, средние сроки поставки груза в Москву из Мумбаи должны сократиться примерно на 20 дней.
Планируется, что в год по новому маршруту будут проходить 20-30 млн тонн товаров
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