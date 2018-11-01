ТЕМА

Россия, Индия и Иран намерились создать альтернативу Суэцкому каналу

01 ноября 2018 | 12:46

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Обещают, что будет выгодно.


Россия, Индия и Иран планируют перестроить логистику в азиатском регионе и запустить новый международный транспортный коридор, который будет альтернативой Суэцкому каналу. Об этом говорится в сообщении индийского министерства торговли и промышленности.

 23 ноября состоится встреча представителей России, Индии и Ирана, на которой будет обсуждаться запуск международного транспортного коридора "Север - Юг". Новый транспортный коридор протянется на 7200 км и соединит Индийский океан с РФ и Европой. В 2014-2017 годах уже проводились тестовые запуски по этому маршруту.

Товары будут отправляться по морю из Индии в иранский порт Бендер-Аббас, затем на поездах будут доставляться до крупнейшего порта Ирана Бендер-Энзели, далее направятся в Астрахань и по железной дороге будут поставляться в Европу.

Отмечается, что коридор станет более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу: время и стоимость грузоперевозок уменьшатся на 30-40%. Так, средние сроки поставки груза в Москву из Мумбаи должны сократиться примерно на 20 дней.

Планируется, что в год по новому маршруту будут проходить 20-30 млн тонн товаров
.


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Доступность правосудия как следствие реформирования украинского судоустройсва.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100