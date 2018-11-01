Россия, Индия и Иран намерились создать альтернативу Суэцкому каналу

Россия, Индия и Иран планируют перестроить логистику в азиатском регионе и запустить новый международный транспортный коридор, который будет альтернативой Суэцкому каналу. Об этом говорится в сообщении индийского министерства торговли и промышленности.

23 ноября состоится встреча представителей России, Индии и Ирана, на которой будет обсуждаться запуск международного транспортного коридора "Север - Юг". Новый транспортный коридор протянется на 7200 км и соединит Индийский океан с РФ и Европой. В 2014-2017 годах уже проводились тестовые запуски по этому маршруту.

Товары будут отправляться по морю из Индии в иранский порт Бендер-Аббас, затем на поездах будут доставляться до крупнейшего порта Ирана Бендер-Энзели, далее направятся в Астрахань и по железной дороге будут поставляться в Европу.

Отмечается, что коридор станет более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу: время и стоимость грузоперевозок уменьшатся на 30-40%. Так, средние сроки поставки груза в Москву из Мумбаи должны сократиться примерно на 20 дней.