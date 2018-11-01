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У Франції стартує амбітна велореформа
01 ноября 2018 | 14:13
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Власникам велосипедів буде надано «свідоцтво про право власності», аналогічне автомобільним документам. Якщо ж велосипед буде продано, то свідоцтво разом з новим майном перейде до нового власника. Реєстраційний номер, який буде внесено у форму свідоцтва, зчитуватиметься електронними приладами. Також він спростить пошук вкрадених велосипедів.
План
Крім створення розвинених мереж велосипедних доріжок, у план включені заходи безпеки і програма навчання дітей велоїзди вже в початковій школі. Для зручності користувачів національну залізничну компанію SNCF зобов’язали створити на станціях безпечні велосипедні парки.
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