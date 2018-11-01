У Франції стартує амбітна велореформа





Ці пропозиції – частина програми «PlanVélo», яка буде повністю підготовлена ​​урядом Франції до кінця 2018 року. Програма націлена на збільшення кількості коротких поїздок, що здійснюються на велосипедах (від сьогоднішніх 3% до 9% до 2024 року). Очікується, що ця програма набере чинності в 2020 році.





Крім створення розвинених мереж велосипедних доріжок, у план включені заходи безпеки і програма навчання дітей велоїзди вже в початковій школі. Для зручності користувачів національну залізничну компанію SNCF зобов’язали створити на станціях безпечні велосипедні парки.





В маси





Уряд також розглядає можливість введення фінансових стимулів для тих, хто вибрав велосипед як засіб пересування на роботу. Вони будуть подібні до тих, що надаються працівникам, які обрали для пересування громадський транспорт (вони отримують за це 400 євро на рік).



Крадіжки





Французька асоціація велосипедистів VéloPerdu стверджує, що на 21 млн велосипедів у Франції щорічно відбувається 400 000 велокрадіжок. Очікується, що програма допоможе істотно зменшити кількість крадіжок, оскільки продати крадений велосипед буде набагато складніше.



Велосипед – зручний і здоровий спосіб пересування, який легко адаптувати до умов сіл, невеликих і середніх міст. Приклад Франції показує, що вигод у велотранспорту достатньо, щоб держава задумалася про зміну своєї транспортної стратегії.





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