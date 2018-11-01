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Электронным управлением в Украине займется эстонская компания
01 ноября 2018 | 14:48
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Эстонская компания выиграла тендер на создание системы, которая станет основой электронного управления в Украине и будет готова уже к концу этого года. Об этом заявил в четверг посол Эстонской Республики в Украине Герт Антс на IV Национальном форуме IТ-директоров в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Электронное управление является необходимой составляющей прозрачности и комфорта. С точки зрения эстонцев, комфорт - это когда можно не говорить с другими людьми. То есть, когда вопросы могут решиться самостоятельно", - отметил дипломат.
По его словам, Эстонии удалось многого достичь в этой сфере, и она рада делиться опытом.
"Да, сейчас все еще необходимо личное присутствие для того, чтобы жениться, однако в какие-то моменты мы, возможно, изменим и это. Мы работаем над разработкой нескольких электронных решений в Украине, например эстонская компания "Кибернетика" выиграла тендер на создание системы, которая станет основой электронного управления в Украине. Она будет называться "Трембита" и будет готова уже к концу этого года", - рассказал он.
Система электронного взаимодействия государственных информационных ресурсов "Трембита" в перспективе должна позволить строить безопасное взаимодействие между органами государственной власти и местного самоуправления через интернет путем обмена электронными сообщениями между их информационными системами.
Основу системы составляет эстонская платформа обмена данных X-Road, которая является фундаментом эстонского цифрового общества.
Напомним, в сентябре прошлого года Кабинет министров утвердил Концепцию развития электронного управления в Украине до 2020 года. Она предусматривает модернизацию публичных услуг, меры, направленные на повышение качества и открытости обслуживания граждан и бизнеса. Также ожидается модернизация публичного управления, меры, нацеленные на повышение эффективности самого управления, а также разработка направления по управлению развития электронного управления единой координации.
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