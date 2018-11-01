Электронным управлением в Украине займется эстонская компания

По его словам, Эстонии удалось многого достичь в этой сфере, и она рада делиться опытом.

"Да, сейчас все еще необходимо личное присутствие для того, чтобы жениться, однако в какие-то моменты мы, возможно, изменим и это. Мы работаем над разработкой нескольких электронных решений в Украине, например эстонская компания "Кибернетика" выиграла тендер на создание системы, которая станет основой электронного управления в Украине. Она будет называться "Трембита" и будет готова уже к концу этого года", - рассказал он.

Система электронного взаимодействия государственных информационных ресурсов "Трембита" в перспективе должна позволить строить безопасное взаимодействие между органами государственной власти и местного самоуправления через интернет путем обмена электронными сообщениями между их информационными системами.

Основу системы составляет эстонская платформа обмена данных X-Road, которая является фундаментом эстонского цифрового общества.

Напомним, в сентябре прошлого года Кабинет министров утвердил Концепцию развития электронного управления в Украине до 2020 года. Она предусматривает модернизацию публичных услуг, меры, направленные на повышение качества и открытости обслуживания граждан и бизнеса. Также ожидается модернизация публичного управления, меры, нацеленные на повышение эффективности самого управления, а также разработка направления по управлению развития электронного управления единой координации.