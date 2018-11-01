7000 "умных" видеокамер наблюдают за киевлянами

По его словам, таким образом часто раскрываются наиболее тяжкие преступления — убийства, похищения людей, разбои и грабежи.

Как позитив внедрения системы видеонаблюдение начальник полиции Киева отметил и то, что правоохранители активно используют камеры при проведении массовых мероприятий, когда обеспечивается безопасность участников. Фактически полицейские в “режиме онлайн” отслеживают оставленные подозрительные предметы, автомобили, которые могут быть потенциально опасными, и тому подобное.

“Процесс развития системы видеонаблюдения берет начало в 2017 году. И за это время мы достигли хороших результатов. Мы неоднократно убедились, что внедренная система является существенной помощью для полиции не только в профилактике правонарушений, но и для раскрытия преступлений”, — сказал Корищенко.