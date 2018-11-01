ТЕМА

7000 "умных" видеокамер наблюдают за киевлянами

01 ноября 2018 | 14:58

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Количество установленных в столице Украины видеокамер с функцией распознавания лиц и номерных знаков автомобилей достигает 7 тысяч. Как сообщает Отдел коммуникации ГУНП в г. Киеве, об этом 31 октября во время Kyiv Smart City Forum 2018 сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.


“В общем, так называемых „умных камер“ с функцией распознавания лиц и номерных знаков в Киеве установлено около 7 тысяч”, — информировал Крищенко.

По его словам, таким образом часто раскрываются наиболее тяжкие преступления — убийства, похищения людей, разбои и грабежи.

Как позитив внедрения системы видеонаблюдение начальник полиции Киева отметил и то, что правоохранители активно используют камеры при проведении массовых мероприятий, когда обеспечивается безопасность участников. Фактически полицейские в “режиме онлайн” отслеживают оставленные подозрительные предметы, автомобили, которые могут быть потенциально опасными, и тому подобное.

“Процесс развития системы видеонаблюдения берет начало в 2017 году. И за это время мы достигли хороших результатов. Мы неоднократно убедились, что внедренная система является существенной помощью для полиции не только в профилактике правонарушений, но и для раскрытия преступлений”, — сказал Корищенко.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Розмальоване великоднє страусове яйце, експоноване на виставці, організованій до свята Воскресіння Господнього однією з агрофірм, в Миколаївській області в четвер, 5 квітня 2007 р. Цього року Великдень православні і католики всього світу святкуватимуть 8 квітня. Фото Віталія Данильченка

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100