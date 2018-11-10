Кудрин предсказал россиянам дальнейшее падение уровня жизни

10 ноября 2018 | 09:59

Прогнозы правительства о том, что доходы населения вернутся к росту после трех лет беспрерывного падения, в этом году могут не оправдаться. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета ГосДумы по финансовым рынкам.

"Ожидалось, что в этом году у нас будет положительный рост (экономики) и будет наблюдаться рост реальных доходов населения, - сказал Кудрин депутатам. - Но сейчас мы видим риски, что они будут нулевыми или даже отрицательными".



В 2019-м году улучшений также ждать не стоит, считает глава СП: скажутся девальвация рубля и новые изъятия в бюджет. И перенос курса на цены, и повышение НДС, и повышение акцизов на бензин, и риски роста цен на бензин - это будет влиять на стимулы для инвестиций в части сдерживания таких инвестиций, и реальные доходы населения.