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Кудрин предсказал россиянам дальнейшее падение уровня жизни
10 ноября 2018 | 09:59
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Прогнозы правительства о том, что доходы населения вернутся к росту после трех лет беспрерывного падения, в этом году могут не оправдаться. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета ГосДумы по финансовым рынкам.
"Ожидалось, что в этом году у нас будет положительный рост (экономики) и будет наблюдаться рост реальных доходов населения, - сказал Кудрин депутатам. - Но сейчас мы видим риски, что они будут нулевыми или даже отрицательными".
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