Кто получит контроль над бизнессом на Донбассе после выборов

13 ноября 2018 | 08:26

Реальную власть и контроль над финансами получит "премьер-министр "ДНР" Александр Ананченко.

Так называемые выборы в "ДНР" были нужны в первую очередь помощнику президента России Владиславу Суркову, который планирует закрепить в Донецке целиком лояльного ему террориста Дениса Пушилина. "Пушилин нужен Суркову в качестве гаранта сохранения [личного] контроля над этой территорией. [С приходом Пушилина] реальный контроль над хозяйственной и политической жизнью «ДНР» получили Владислав Сурков и Дмитрий Козак", - говорится в материале "Новой газеты". Читайте также У Путина прокомментировали "выборы" в "ЛДНР" Отмечается, что все импортные и экспортные поставки будет единолично осуществлять компания «Внешторгсервис», зарегистрированная в Южной Осетии. При Захарченко и «Ташкенте» «Внешторгсервис» курировал поставки по линии металлургической продукции, а углем занимался контролируемый «Ташкентом» торговый дом «Уголь Донбасса». "Теперь финансовые потоки региона целиком уйдут под «Внешторсервис». Пушилин при этом ничем управлять не будет. Реальную власть и контроль над финансами получит "премьер-министр «ДНР» Александр Ананченко, назначенный самим Пушилиным по указанию кураторов", - подчеркивается в статье. По словам бывшего высокопоставленного террориста "ДНР" Александра Ходаковского, ранее Ананченко «работал в одной из крупных российских корпораций с интересами в Сибири и офисом в Москве», которая занимается добычей природных ресурсов. Ходаковский охарактеризовал Ананченко как «экономиста с богатым опытом».

