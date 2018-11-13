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"Я задыхаюсь" - последние слова убитого саудовского журналиста Хашогги
13 ноября 2018 | 08:44
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СМИ в Турции получили доступ к аудиозаписи, на которой зафиксированы последние минуты жизни погибшего.
Саудовский журналист Джамаль Хашогги перед смертью в посольстве своей страны в Турции говорил, что задыхается. Об этом телеканалу Al Jazeera рассказал руководитель отдела расследований в турецкой газете Daily Sabah Назиф Караман. "Я задыхаюсь. Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия", - именно такими были последние слова Хашогги, которые можно услышать на аудиозаписи, доступ к которой получили турецкие журналисты.
По словам Карамана, Хашогги умер от того, что задохнулся - на его голову надели полиэтиленовый пакет. Убийство саудовского журналиста длилось около семи минут, судя по аудиозаписи. Назиф Караман рассказал, что убийцы покрыли пол полиэтиленовыми пакетами, прежде чем расчленить его тело. Сам процесс расчленения длился около 15 минут, его возглавлял Салах аль-Тубаиги, глава Саудовского научного совета по судебной экспертизе. Читайте также Эрдоган: записи, связанные с убийством саудовского журналиста, переданы США Караман сказал, что "Daily Sabah" вскоре опубликует изображения инструментов, которые были ввезены в Турцию и использовались саудовской группой убийц. Он добавил, что турецкая газета также опубликует некоторые записи, которые документируют последние моменты жизни Хашогги.
Напомним, у журналиста Джамаля Хашогги были давние связи с королевской семьей Саудовской Аравии, но он критически писал о нынешнее правительство и наследственного принца Мухаммеда бин Салмана. В Турции подозревают, что мужчину допрашивали, пытали, а после этого убили и расчленили. Для этого в Стамбул в тот день прилетело 15 сотрудников саудовских спецслужб. Следствие имеет соответствующие звукозаписи. После нескольких недель возражений и под мощным давлением стран Запада, власти Саудовской Аравии все же признали, что журналист погиб в их консульстве. Впоследствии турецкие власти сообщила, что за несколько дней после убийства Хашогги Саудовская Аравия направила в Турцию группу из 11 специалистов, среди которых были химик и токсиколог, которые должны были "замести следы" преступления.
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[06.11.2018]
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