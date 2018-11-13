На дорогах Киева и области завтра мокрый снег и гололед

13 ноября 2018 | 11:25

Водителей Киева и Киевской области предупредили о мокром снеге и гололеде на дорогах. Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Киевской области, передает УНН.

“Внимание! Предупреждение о мокром снеге и гололеде по Киевской области и г. Киеву. Днем 14 ноября и ночью 15 ноября в этих регионах ожидается мокрый снег (образование снежного покрова высотой 3-6 см), на дорогах гололедица”, - говорится в сообщении.

Отметим, что на днях в страну пришел холодный атмосферный фронт из Арктики, который принес минусовые ночные температуры с 3-8 ° мороза.

Ранее водителей попросили перейти на зимние шины. Также стоит напомнить, что с 8 октября на дороги Украины вернулись радары TruCam. Кроме того, с 1 октября действует сезон включенных фар.

Примечательно, что за всю историю метеорологических наблюдений 2018 год оказался едва ли не самым контрастным. В июле температура на планете была выше средней на 0,4 ° C. Вместе с тем отмечалась высокая амплитуда колебаний между ночными и дневными температурами. Так, к примеру, 26 августа на юге Чехии ударили рекордные морозы.