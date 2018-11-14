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В МВФ назвали три фактора ускорения экономического роста в Украине

14 ноября 2018 | 09:07

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В Международном валютном фонде считают, что ускорение экономического роста в Украине связано с фискальной политикой, процентной ставкой по кредитам и благоприятным бизнес-климатом. Такое мнение высказал сегодня во время презентации экономического обзора "Europe's Economic Outlook" постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает корреспондент УНН.


Отвечая на вопрос журналиста о том, какие основные моменты могут усилить экономический рост Украины, Люнгман назвал три главных фактора: два связаны с макроэкономикой, один - с бизнес-климатом.

"Первый - фискальная политика ... Мы видим, что восприятие макроэкономической стабильности в Украине все еще остается хрупким", - сказал Люнгман.

По его мнению, Украина сейчас имеет макроэкономическую стабильность, но существует также обеспокоенность на рынках относительно того, что произойдет в случае, если фискальная стабильность будет потеряна.

"Другой - о номинальных процентных ставках, связанных с инфляцией", - отметил Люнгман.

Он отметил, что высокие ставки сдерживают внутреннего инвестора, для которого дорого занимать деньги в банках под проценты. По его словам, способ решения этой проблемы заключается в снижении инфляции.

"Третий вопрос, если мы хотим привлечь инвестиции в Украину, для увеличения и привлечения прямых иностранных инвестиций и инвестиций в новые проекты, что будет способствовать росту, тогда бизнес-среда должна улучшить такие вещи, как, например, защита права собственности. Инвесторам нужна уверенность. Если они хотят вкладывать свои деньги в украинскую экономику с перспективой 15-20 лет, они хотят иметь страховку, будут ли иметь справедливое отношение во всех возможных сценариях", - сказал представитель МВФ.

 


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