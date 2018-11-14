ТЕМА

Евакуювати авто будуть по-новому

14 ноября 2018 | 10:49

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Кабінет міністрів України сьогодні планує затвердити Порядок тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їхнього зберігання. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.


Як зазначається у порядку денному засідання, про цей проект документу доповідатиме членам уряду міністр внутрішніх з справ України Арсен Аваков.

До того ж, голова МВС представить Положення про єдину інформаційну систему МВС та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів та Порядок внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Планується також затвердити порядок з надання безплатної інформації, у тому числі через Інтернет, про адмінправопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, а також про порушення правил зупинки, стоянки, паркування, зафіксованих відеофіксацією.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100