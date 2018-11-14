Евакуювати авто будуть по-новому

14 ноября 2018 | 10:49

Кабінет міністрів України сьогодні планує затвердити Порядок тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їхнього зберігання. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.

Як зазначається у порядку денному засідання, про цей проект документу доповідатиме членам уряду міністр внутрішніх з справ України Арсен Аваков.

До того ж, голова МВС представить Положення про єдину інформаційну систему МВС та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів та Порядок внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Планується також затвердити порядок з надання безплатної інформації, у тому числі через Інтернет, про адмінправопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, а також про порушення правил зупинки, стоянки, паркування, зафіксованих відеофіксацією.