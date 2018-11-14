За хабар 200 тисяч гривень судитимуть заступника мера Чернівців

14 ноября 2018 | 10:50

Заступника голови Чернівецької міськради та топ-менеджерів компанії “Хліб України” судитимуть за хабар у 200 тис. грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“Київська місцева прокуратура № 7 скерувала до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб з числа високопосадовців підприємства ДАК „Хліб України“ та їх пособників, які вимагали та одержали від комерсанта неправомірну вигоду за не розірвання договору оренди державного майна”, — йдеться у повідомленні.

Так, на лаві підсудних опинилися виконувач обов’язків голови правління ДАК “Хліб України”, директор Дочірнього підприємства ДАК “Хліб України” “Чернівецький комбінат хлібопродуктів”, заступник міського голови м. Чернівці та юрист ДАК “Хліб України”.

Як встановлено слідством, вказані особи, змовившись між собою, вимагали від бізнесмена щомісячну плату у сумі 100 тис. грн за не розірвання договору оренди приміщень майнового комплексу дочірнього підприємства “Хліб України”.

Нагадаємо, 4 травня 2018 року за результатами комплексу слідчих дій, проведених прокуратурою спільно з СБУ на території м. Києва та м. Луцьк, вищевказаних осіб було затримано під час одержання 200 тис. грн неправомірної вигоди, які були передані їм двома траншами.