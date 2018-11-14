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Майкл Блумберг пообіцяв вирішити, чи балотуватися в президенти США
14 ноября 2018 | 10:53
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Колишній мер Нью-Йорка і мільярдер Майкл Блумберг не пізніше лютого 2018 року визначиться, чи буде він балотуватися в президенти США в 2020 році. Про це Блумберг повідомив в інтерв’ю інформаційному агентству Associated Press, передає УНН.
“Я вважаю, що це можна зробити не пізніше січня-лютого, раніше не можна зібрати необхідну для цього інформацію”, — пояснив екс-мер. Він вважає передчасним говорити про свої шанси перемогти на наступних президентських виборах.
“День подяки (22 листопада), Різдво (25 грудня) і потім перші тижні січня — ось коли дійсно потрібно сісти, поговорити з радниками і задати собі питання, чи є у мене шанс. Я вважаю, що розумію, навіщо мені балотуватися. Я вважаю, що знаю, як слід чинити цій країні і що робити мені. Але я не знаю, чи можливо це”, - визнав Блумберг.
76-річний мільярдер з 2002 по 2013 рік обіймав посаду мера Нью-Йорка. Він також відомий як засновник однойменного агентства фінансових новин і філантроп. В кінці минулого року Блумберг пожертвував 50 млн доларів на реалізацію програм по зниженню залежності від вугілля і переходу на відновлювані джерела енергії. Екс-мер Нью-Йорка вважається одним з найбагатших людей Америки — в січні 2018 року журнал Forbes оцінив його статки в 50,8 млрд доларів.
Блумберг довгі роки був членом Демократичної партії, однак перед тим, як висунути свою кандидатуру на пост мера Нью-Йорка в 2001 році, перейшов до Республіканської партії. У 2007 році він балотувався на другий термін як незалежний політик. У жовтні цього року він зареєструвався як прихильник Демократичної партії.
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