МИД ФРГ призвало удалить сайт "Миротворец" в связи с внесением в его базу Герхарда Шредера

15 ноября 2018 | 09:35

Берлин выразил протест против внесения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу украинского сайта “Миротворец”, сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Мы со всей прямотой осуждаем этот список, — цитирует агентство DPA пресс-секретаря внешнеполитического ведомства ФРГ. — В прошлом мы уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаивали на том, чтобы правительство Украины содействовало удалению этого сайта. Мы делаем это и сейчас”.

Как утверждает агентство, причиной внесения экс-канцлера в базу могло стать его интервью немецкому изданиюAachener Nachrichten, в котором он признал правомерность якобы “воссоединения Крыма с Российской Федерацией”, что на деле означает — признание фактической аннексии.

Сайт “Миротворец” 9 ноября добавил в свою базу данных Шредера, как сообщало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, обвинив его, цитируя сообщение на сайте — в “покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины”, “манипуляции общественно значимой информации” и “антиукраинской пропаганде”.

Напоминаем, политик занимал должность федерального канцлера в 1998 — 2005 годах. После ухода из политики он стал заниматься общественной деятельностью и бизнесом, будучи председателем совета директоров компании “Роснефть” и главой комитета акционеров компании Nord Stream AG — владельца и оператора трубопровода “Северный поток”, по которому в Германию идут поставки российского газа.