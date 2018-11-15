В Запорожье взорвали гранатой трех человек

15 ноября 2018 | 09:38

3 человека госпитализированы вечером в среду в результате взрыва брошенной неизвестным гранаты в Шевченковском районе Запорожья.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции в области.



По данным ведомства, 14 ноября в 19:05 поступило сообщение о взрыве на ул. Военстрой.



Трое пострадавших 1989, 1986 и 1996 годов рождения с травмами доставлены в больницу, бросивший в них взрывное устройство мужчина скрылся.



В области введен режим перехвата "Сирена", весь гарнизон милиции ориентирован на розыск и задержание подозреваемого.



В полиции заявляют, что пострадавшие от взрыва мужчины не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету или крупному бизнесу: один из них - студент, двое других - работники местных предприятий.