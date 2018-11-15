В Москве могут ввести штраф за вовлечение несовершеннолетних в курение вейпов

15 ноября 2018 | 09:53

Власти Москвы могут установить административную ответственность за привлечение несовершеннолетних к курению электронных сигарет, вейпов и кальянов. Размер штрафа может достигать 5 тыс. рублей, соответствующий законопроект внесен комиссией Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья в столичный парламент. На сегодняшний день соответствующее законодательное регулирование указанных вопросов на федеральном уровне отсутствует.

"Проектом закона предполагается внести изменения в КоАП города Москвы, предусмотрев административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака, путем наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей. Кроме того, предлагается установить ответственность за те же действия, совершенные родителями или законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, путем наложения административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей", - говорится в проекте закона.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, соответствующие меры касаются электронных систем доставки никотина и продуктов, не являющихся никотином, кальянов, в том числе электронных, а также устройств для нагревания табака и иных устройств, имитирующих курение табака.

"Законопроект направлен на предотвращение вовлечения несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака на территории города Москвы", - заключается в материале.