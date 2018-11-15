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Задержан снайпер Майдана
15 ноября 2018 | 14:17
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Правоохранители задержали бывшего сотрудника внутренних войск Министерства внутренних дел по подозрению в убийствах активистов Майдана на улице Институтской в Киеве. Суд его арестовал на 60 дней до 29 декабря 2018 года. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Бывший боец Внутренних войск МВД, а ныне сотрудник Нацгвардии, был задержан дней 10 назад.
“Сейчас ему уже сообщено о подозрении”, — сказал собеседник агентства.
В частности, ему сообщено о подозрении по ч.3 ст.365 (в редакции от 7 апреля 2011 года), п.п.1, 5, 12 ч.2 ст.115 (в редакции от 5 ноября 2009 года) УК Украины.
Согласно решению суда, бывший спецназовец ВВ МВД был вооружен снайперской винтовкой с оптическим прицелом и размещался в то время возле бетонных блоков на территории клуба Кабинета министров. С этой позиции, как указано, просматривалася улица Институтская. Около 11:28 он “выстрелил из снайперской винтовки” по митингующим.
Суд его арестовал до 29 декабря 2018 года.
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