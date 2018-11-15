Пьяный водитель "на евробляхах" сбил двух детей и сбежал

15 ноября 2018 | 14:23

В среду в селе Качалы Бородянского района Киевской области пьяный водитель сбил на обочине двоих детей и скрылся с места происшествия, но затем был задержан. Об этом сообщили УНН в ГУ НП Киевской области.

"Нетрезвый водитель сбил двух детей на обочине и убежал, но через 2 часа был задержан благодаря установлению марки автомобиля по обломкам, которые были оставлены на месте ДТП", - сообщили в полиции.

Как сообщает пресс-центр полиции Киевской области, автомобиль сбил детей на улице Шевченко в с.Качалы и исчез. Экипаж патрульной полиции через несколько часов заметил на трассе Киев-Ковель автомобиль Opel Vectra с латвийскими номерами с характерными для ДТП повреждениями.

По требованию сотрудников полиции водитель не остановился и начал убегать. В селе Немешаево его задержали. В багажнике автомобиля лежала оторванная передняя решетка.

За рулем был 37-летний житель города Буча, который признался в содеянном правонарушении. Содержание алкоголя в крови мужчины в момент задержания составляло 2,4 промилле.

В результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы. Сейчас за ее жизнь борются врачи, она находится в реанимационном отделении после хирургического вмешательства. Ее 8-летний брат с переломом правой ноги тоже находится в больнице.