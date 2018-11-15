ТЕМА

Пьяный водитель "на евробляхах" сбил двух детей и сбежал

15 ноября 2018 | 14:23

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В среду в селе Качалы Бородянского района Киевской области пьяный водитель сбил на обочине двоих детей и скрылся с места происшествия, но затем был задержан. Об этом сообщили УНН в ГУ НП Киевской области.


"Нетрезвый водитель сбил двух детей на обочине и убежал, но через 2 часа был задержан благодаря установлению марки автомобиля по обломкам, которые были оставлены на месте ДТП", - сообщили в полиции.

Как сообщает пресс-центр полиции Киевской области, автомобиль сбил детей на улице Шевченко в с.Качалы и исчез. Экипаж патрульной полиции через несколько часов заметил на трассе Киев-Ковель автомобиль Opel Vectra с латвийскими номерами с характерными для ДТП повреждениями.

По требованию сотрудников полиции водитель не остановился и начал убегать. В селе Немешаево его задержали. В багажнике автомобиля лежала оторванная передняя решетка.

За рулем был 37-летний житель города Буча, который признался в содеянном правонарушении. Содержание алкоголя в крови мужчины в момент задержания составляло 2,4 промилле.

В результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы. Сейчас за ее жизнь борются врачи, она находится в реанимационном отделении после хирургического вмешательства. Ее 8-летний брат с переломом правой ноги тоже находится в больнице.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

Февраль 1997 года. Мэр Одессы Эдуард Гурвиц и лидер РУХа Вячеслав Черновол во время поездки в Грозный на инаогурацию тогдашнего президента Ичкерии Аслана Мосхадова.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100