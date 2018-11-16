16 ноября 2018 | 08:07 , Олег Ельцов. ТЕМА

Общеизвестно, что лень – двигатель прогресса. Но почему-то ленью не принято похваляться. Людей, наделенных этим качеством, не сильно жалуют в любом обществе. А кое-где сурово карают.

Понятно, что если все будут тунеядничать и дауншифтерить, то не станешь обладателем айфона, нового авто и даже на «бляху» денег не наскребешь.

Все мы в восторге от японских, американских товаров. Я, например, люблю листать глянцевые журналы с сооблазнительными фото последних моделей дорогущих авто. При этом не устаю радоваться за тех, кто их произвел и кто покупает. Но я ни за что не готов вкалывать, чтобы лошади оглядывались, ради того, чтобы каждые два года менять лимузины. Даже тот, что давненько просится на замену, стоит без дела под окном. Как выяснилось после приобретения велосипеда, авто горожанину не очень-то и нужно. Ну, разве что для часовых простаиваний в пробках.

Мне немедленно возразят, что в мире производится масса крайне важных для человека товаров и услуг – вот ради них и следует трудиться. Но, если внимательно подойти к изучению потребительской корзины и выбросить из нее все ненужное, особенно из перечня «последних коллекций» и «флагманов», то окажется, что человеку не так уж много нужно. Нет, это не мое открытие. Все больше граждан развитых стран приходят к такому же выводу и погружаются в дауншифтинг по полной. Я встречал их сотни и тысячи в разных уголках мира, экзотических и недорогих большей частью, не полностью заасфальтированных и застроеных МакДональдсами..

Эти баглецы из общества процветания открывают какой-то мелкий бизнес, днями просиживая в бамбуковых барчиках на пляжах южных стран или просто радуются жизни, существуя на ренту от своей парижской\калифорнийской\львовской квартиры. У некоторых из них нет и этого, но они не спешат возвращаться в офисы.

Когда я гуляю по улицам европейских городов, мне очень нравится чистота на улицах и тотальное благополучие в сравнении с жизнью в нашей и большинстве других стран. Но это благополучие дается не просто так, как привыкли у нас требовать от правительства всяческие бляхеры и прочие иждивенцы. Все преуспевающие нации тяжко вкалывают, они умеют и любят работать.

Мы же не умеем и не хотим. Но хотим жить как трудолюбивый «золотой миллиард». Нет, я не стану призывать всех учиться работать как японцы с европейцами и потреблять наравне с ними. Я не уверен, что это нам нужно. Если бы было нужно – давно бы уже научились и вкалывали. Нас устаивает так, как мы живем: жаловаться на власть, трохи приворовывать, трохи давать взятки и при возможности брать. Никто не хочет оставаться в родном селе – все рвутся в большие города, чтобы больше зарабатывать и больше потреблять. Но желательно сильно не напрягаться при этом.

Я не знаю кто прав: те, кто хочет стать «успешным», ездить в офис за рулем новенького люксового авто или тот, кто перебирается в село, не читает глянцевых журналов и не смотрит ТВ, где каждую минуту тебе рассказывают про новый очень модный товар, который ты сможешь купить, если будешь работать еще немного больше.

Я знаю массу людей, которые выглядят чертовски счастливыми. При этом они не служат в офисе с 9 до 6, а вместо этого ходят на рыбалку, катают на велике, спят, выпивают, а когда выпьют играют на губной гармошке и укулеле.

И ведь наблюдение за сегодняшней жизнью тех, кто всю свою жизнь вкалывал как молотилка, наводит на мысль: те, кто этого не делает, кажется что-то знают...