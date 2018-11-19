ТЕМА

Премьер Польши: "Северный поток - 2" позволит России "войти маршем" в Киев

19 ноября 2018 | 10:39

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Как пояснил Матеуш Моравецкий, после его запуска украинская система транспортировки газа окажется ненужной.


 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что запуск газопровода "Северный поток - 2" сделает украинскую систему транспортировки газа ненужной и позволит Москве "войти маршем" в Киев. Об этом глава польского правительства заявил, выступая на конференции в Гамбурге.

По мнению Моравецкого, к востоку от Одера "никто не верит в то, что это ["Северный поток - 2"] деловой проект". Как пояснил глава польского правительства, после его запуска украинская система транспортировки газа окажется ненужной и тогда, по его мнению, Россию ничто не остановит войти маршем в Киев".

"Вы удивитесь, кого я цитирую, но Ленин сказал, что капиталисты настолько жадные, что продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Мы европейцы теперь должны платить россиянам за газ, они будут зарабатывать огромные деньги, которые инвестируют в свои вооруженные силы, а мы будем просить американцев защитить нас от России. Это логика того, о чем говорил Ленин", - цитирует слова Моравецкого Польское агентство печати.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

 

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, по словам премьер-министра страны Ларса Лёкке Расмуссена, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50% проекта. Начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников ранее сообщал, что суммарный объем средств, привлеченных Nord Stream 2 у партнеров, достиг €2 млрд
.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100