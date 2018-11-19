Премьер Польши: "Северный поток - 2" позволит России "войти маршем" в Киев

По мнению Моравецкого, к востоку от Одера "никто не верит в то, что это ["Северный поток - 2"] деловой проект". Как пояснил глава польского правительства, после его запуска украинская система транспортировки газа окажется ненужной и тогда, по его мнению, Россию ничто не остановит войти маршем в Киев".

"Вы удивитесь, кого я цитирую, но Ленин сказал, что капиталисты настолько жадные, что продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Мы европейцы теперь должны платить россиянам за газ, они будут зарабатывать огромные деньги, которые инвестируют в свои вооруженные силы, а мы будем просить американцев защитить нас от России. Это логика того, о чем говорил Ленин", - цитирует слова Моравецкого Польское агентство печати.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, по словам премьер-министра страны Ларса Лёкке Расмуссена, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50% проекта. Начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников ранее сообщал, что суммарный объем средств, привлеченных Nord Stream 2 у партнеров, достиг €2 млрд

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