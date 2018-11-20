Крупнейшая платежная система подала иск против НБУ

20 ноября 2018 | 09:01

Международная платежная система TYME подала иск к Национальному банку Украины о признании незаконным решения от 14 июня 2018 года об отмене регистрации международной платежной системы TYME. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-Украина. В исковых требованиях компания требует обязать суд возобновить действия всех лицензий, которые были отозваны регулятором, а также регистрацию платежной системы и всех ее участников.

Как отмечается в сообщении, по утверждениям руководства НБУ, данные решения были приняты на основании полученных от СБУ бесспорных доказательств о нарушениях платежной системой TYME требований регулятора, вследствие которых возникли риски национальной безопасности Украины. TYME неоднократно запрашивала предоставить данные документы для ознакомления, в том числе через адвокатские запросы. В полученных ответах от НБУ и СБУ документов предоставлено не было.

Компания полагает, что “действия СБУ и действия НБУ, в лице Якова Смолия, не лежат в правой плоскости и носят преступный характер”.