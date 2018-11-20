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Крупнейшая платежная система подала иск против НБУ
20 ноября 2018 | 09:01
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Международная платежная система TYME подала иск к Национальному банку Украины о признании незаконным решения от 14 июня 2018 года об отмене регистрации международной платежной системы TYME. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-Украина. В исковых требованиях компания требует обязать суд возобновить действия всех лицензий, которые были отозваны регулятором, а также регистрацию платежной системы и всех ее участников.
Как отмечается в сообщении, по утверждениям руководства НБУ, данные решения были приняты на основании полученных от СБУ бесспорных доказательств о нарушениях платежной системой TYME требований регулятора, вследствие которых возникли риски национальной безопасности Украины. TYME неоднократно запрашивала предоставить данные документы для ознакомления, в том числе через адвокатские запросы. В полученных ответах от НБУ и СБУ документов предоставлено не было.
Компания полагает, что “действия СБУ и действия НБУ, в лице Якова Смолия, не лежат в правой плоскости и носят преступный характер”.
Компания TYME была единственной международной небанковской платежной системой в Украине и до момента ее закрытия являлась лидером на рынке платежных систем Украины по итогам 2017 года и первого полугодия 2018 годов. В начале 2018 года TYME был присвоен статус социально-важной платежной системы Украины, наряду с “Укрпоштой”.
Как сообщалось, НБУ решением от 14 июня отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является ООО “ФК “ОМП-2013”.
По данным регулятора, причиной принятия решения стало получение документально подтвержденной информации от СБУ, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что создает риски возникновения угроз национальной безопасности страны.
В связи с отменой регистрации международной платежной системы TYME НБУ также принял решение об отмене регистрации участников этой платежной системы.
“ОМП-2013” основана в 2009 году. В 2011 году финкомпанию приобрела российская группа Qiwi, являющаяся ведущим платежным сервисом на российском рынке. Однако перед выходом на IPO в 2013 году Qiwi вышла из активов в Украине. Новыми владельцами “ОМП-2013” с равными долями стали ее экс-руководитель Александр Чижов и одна из ведущих украинских инвестиционных групп — “Конкорд Капитал”.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, в настоящее время единственным собственником финкомпании “ОМП-2013” является кипрская “Невен Трейдинг Лимитед”, конечным бенефициаром которой являются гражданин Латвии Сергиас Цайковскис.
Пользователями системы являлись более 10 млн человек.
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