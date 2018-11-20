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Главе Nissan Карлосу Гону грозит до 10 лет тюрьмы
20 ноября 2018 | 09:33
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Он заплатил не все налоги.
Арестованному в понедельник по подозрению в мошенничестве главе японского автоконцерна Nissan Карлосу Гону грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 10 млн иен (почти $89 тыс.). Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo
64-летний Гон и крайне близкий к нему член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы в понедельник следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждается, что в течение пяти лет Карлос Гон получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти $89 млн). При этом он задекларировал для уплаты налогов примерно наполовину меньше. Ожидается, что Гон будет официально уволен с поста председателя совета директоров Nissan 22 ноября.
Как сообщает Кyodo, предприниматель также бесплатно использовал элитные резиденции в Нидерландах и трех других странах, которые были куплены и обслуживались на средства Nissan. Следствие считает, что получение таких привилегий также должно было быть задекларировано.
Гражданин Франции Карлос Гон пока еще формально возглавляет трехсторонний альянс Nissan, французской Renault и японской Mitsubishi Motors, который находится на первом месте в мире по объему сбыта автомобилей. За первые шесть месяцев 2018 года он продал по всему миру 5,54 млн машин. На втором месте оказалась группа Volkswagen - 5,52 млн автомобилей
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