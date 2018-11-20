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Акции Nissan рухнули на открытии торгов в Токио
20 ноября 2018 | 09:42
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В первые минуты торгов акции обвалились на 6,25%
Акции японского автоконцерна Nissan во вторник рухнули на открытии биржевых торгов в Токио на фоне скандала вокруг председателя совета директоров компании Карлоса Гона. Об этом свидетельствуют данные торгов крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи.
В первые минуты торгов акции Nissan обвалились на 6,25% до отметки в 943 иены за ценную бумагу - самый низкий показатель за текущий год.
Ранее токийская прокуратура задержала главу компании Карлоса Гона и члена совета директоров Грега Келли, которых подозревают в многочисленных нарушениях японского финансового законодательства. В частности, Карлос Гон и Грег Келли подозреваются в том, что они умышленно занижали информацию о размере своих выплат для уклонения от налогов. По последним уточненным данным, в период с 2011 по 2015 год они занизили информацию о своих выплатах почти на 5 млрд иен (около $44,4 млн по текущему курсу).
Компания Nissan официально признала нарушения, вменяемые Гону и Келли, пообещав поставить вопрос об их немедленном увольнении на ближайшем заседании совета директоров корпорации, которое состоится 22 ноября.
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