78% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении

В оценках направления развития на местном уровне также преобладает негатив, хотя оценки лучше, чем на центральном уровне. Так, 64% опрошенных считают неправильным направление развития области (только 17% — правильным). 58% негативно оценивают состояние дел в населенном пункте, где проживают (26% — положительно).

По мнению большинства опрошенных (64%), больше всего Украине не хватает мира. 41% считают, что государству больше всего не хватает стабильности, еще 40% — порядка, по 35-36% — достатка и развития, по 27% — единства и справедливости. Вопрос мира является наболее актуальным для Галичины и Донбасса, стабильности — для Юга, развития и достатка — для Востока, единства — для Донбасса. Вопрос порядка и справедливости одинаково актуален для респондентов практически во всех макрорегионах.

Экономический упадок (59%), массовый выезд украинцев за границу (59%) и обнищание населения (51%) — основные угрозы, которые, по мнению опрошенных, являются наиболее актуальными сегодня для Украины. О девальвации гривны, вымирании населения, развале страны, росте преступности и ухудшении здоровья нации, как об угрозах, говорят от 32% до 39% опрошенных.

Военный конфликт на Востоке (66%) и взяточничество и коррупция во власти (43%) — две главные проблемы общегосударственного уровня.

На личностном уровне главными проблемами респонденты считают повышение тарифов на коммунальные услуги (59%), низкий уровень зарплат и пенсий (52%) и повышение цен на основные товары (42%). Война на Востоке, как личная проблема волнует 28% респондентов, взяточничество и коррупция во власти, отсутствие работы, некачественная медицина — по 17-19%, недостаточный уровень социальной защиты — 11%.