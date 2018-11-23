ТЕМА

Сектор рітуальний послуг не підготувався до "чорної п'ятниці"

23 ноября 2018 | 17:51

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Сьогодні, 23 листопада, у світі та Україні відзначають день шалених знижок "чорну п’ятницю". УНН вирішив розібратися чи на всі послуги поширюються знижки. Кореспондент УНН обдзвонив з десяток агентств ритуальних послуг для того, щоб дізнатися чи є в них знижки у «чорну п’ятницю».


Однак українські ритуальні агентства цього року не підготувалися.У більшості агентств нам відповіли, що вони надають послуги, на які знижок немає, і лише в одному агенстві нам запропонували знижку при купівлі саркофагу на суму понад 60 тисяч гривень.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Brisbane
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100