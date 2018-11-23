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Сектор рітуальний послуг не підготувався до "чорної п'ятниці"
23 ноября 2018 | 17:51
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Сьогодні, 23 листопада, у світі та Україні відзначають день шалених знижок "чорну п’ятницю". УНН вирішив розібратися чи на всі послуги поширюються знижки. Кореспондент УНН обдзвонив з десяток агентств ритуальних послуг для того, щоб дізнатися чи є в них знижки у «чорну п’ятницю».
Однак українські ритуальні агентства цього року не підготувалися.У більшості агентств нам відповіли, що вони надають послуги, на які знижок немає, і лише в одному агенстві нам запропонували знижку при купівлі саркофагу на суму понад 60 тисяч гривень.
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