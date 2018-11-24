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Порошенко: до кінця року все керівництво Міноборони стане цивільним
24 ноября 2018 | 09:19
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До кінця все керівництво Міністерства оборони України перейде на цивільний контроль. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу перед студентами у Києві, передає УНН.
“Мова йде про глибинне реформування Збройних Сил, яке починається з того, що ми встановлюємо цивільний контроль над Збройними силами”, — сказав він, відповідаючи на запитання про те, як в Україні просувається робота зі змін збройних сил відповідно до стандартів НАТО.
Президент нагадав, що 14 жовтня генерал армії України Степан Полторак був першим військовим, який склав погони і став цивільним міністром.
“До кінця року це зробить все керівництво Міноборони”, — сказав він.
Крім того, за словами Порошенка, Україна зараз проводить найбільшу кількість навчань, як всередині України так і за її межами, для того щоб забезпечити ефективну координацію і взаємодію.
“Як ви думаєте, скільки офіцерів у 2013 році в українських ЗС спілкувались англійською мовою? А скільки зараз? В 14 разів більше. І для нас це абсолютно принципово”, — додав він.
Як повідомляв УНН, 13 жовтня Степан Полторак звільнився із військової служби.
Зазначимо, відповідно до вимог Закону України “Про національну безпеку України”, вже з 1 січня наступного року посаду міністра оборони України має посідати цивільна особа".
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