ГПУ розповіла, як розслідує справу убивства Гонгадзе - ЗМІ

25 ноября 2018 | 08:41

Головне слідче управління Генпрокуратури продовжує розслідування справи щодо організаторів та підбурювачів до умисного вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”, яке отримало відповідь на власний запит. За даними ГПУ, наразі проводиться низка комплексних експертиз.

“Слідчим шляхом перевіряється на причетність до вчинення злочину значне коло вищих посадових осіб України... На теперішній час будь-кому з вищезазначеного кола осіб повідомлення про підозру не оголошувалися. Водночас касаційне оскарження вироку Олексія Пукача — виконавця вбивства Георгія Гонгадзе — унеможливлює слідству з’ясування остаточної кваліфікації дій замовників та організаторів злочину”, — вказано у відповіді прокуратури.

Видання також додає, що 5 листопада під час круглого столу на тему “Міжнародні зобов’язання України: стан виконання зобов’язань України щодо розслідування та правосуддя в справах Гонгадзе, Подольського та Єльяшкевича” у Верховній Раді урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина зазначив, що Генпрокуратура проводить слідство щодо факту організації і підбурення до умисного убивства журналіста Гонгадзе. Від ГПУ тоді на круглий стіл ніхто не прийшов.

“Олексій Подольський, який раніше також проходив у справі Гонгадзе як потерпілий (його викрали, вивезли до лісу поблизу Прилук і побили), заявив, що у цьому провадженні його потерпілим не визнають. У своїй відповіді Генпрокуратура це підтвердила”, — додається у повідомленні журналістів.

Нагадуємо, український журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі на Київщині було виявлено тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати Гонгадзе. Останки зберігалися у київському морзі. Поховали його тільки у березні 2016 року.