ТЕМА

Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало первое уголовное производство

27 ноября 2018 | 11:50

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Об этом сообщил источник в бюро, информирует Depo.ua со ссылкой на "Украинские новости".


 

"Первое уголовное производство открыли", - сказал собеседник.

В то же время он не стал конкретизировать, что это за дело - по факту или в отношении лица.

Собеседник уточнил, что дело возбуждено по ст. 368 (получение взятки).



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