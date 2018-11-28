|
ГБР уже работает по всей Украине
28 ноября 2018 | 10:01
распечатать комментарии [0] добавить в
Уже есть первые уголовные производства. Об этом сообщил директор ведомства Роман Труба на брифинге.
«Следователи зарегистрировали первые уголовные производства. Это уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды сотрудником правоохранительного органа и по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах», - пояснил он.
также читайте
[20.11.2018]
|
по теме
Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией
28. 11. 2018 | 09:52
Украинские власти обсуждают с представителями Соединенных Штатов размещение американской базы на востоке страны или рядом с Крымом. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на депутата Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко" Ивана Винника.
Король Малайзии взял в жены "Мисс Москву"
27. 11. 2018 | 11:57
Король Малайзии, 49-летний Муххамад V Келантан Султан, вступил в брак с российской моделью, 25-летней Оксаной Воеводиной, обладательницей титула "Мисс Москва-2015"
Националисты заблокировали столичный ТРЦ
27. 11. 2018 | 11:52
Крупный торгово-развлекательный центр Ocean Plaza заблокировали члены националистических организаций.
Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало первое уголовное производство
27. 11. 2018 | 11:50
Об этом сообщил источник в бюро, информирует Depo.ua со ссылкой на "Украинские новости".
ЗМІ: голова Укравтодору перебуває під наглядом польської прокуратури
26. 11. 2018 | 08:35
Голова слідчої комісії польського парламенту з питань податку ПДВ депутат Марцін Горала повідомив, що до прокуратури буде подано повідомлення про можливість вчинення злочину в сфері службової діяльності колишнім шефом адміністрації прем’єра, а нині очільником Укравтодору — Славоміром Новаком. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Польське Радіо”.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»