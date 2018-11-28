ТЕМА

ГБР уже работает по всей Украине

28 ноября 2018 | 10:01

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Уже есть первые уголовные производства. Об этом сообщил директор ведомства Роман Труба на брифинге.


«Следователи зарегистрировали первые уголовные производства. Это уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды сотрудником правоохранительного органа и по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах», - пояснил он. 
 
Труба уточнил, что в производствах фигурируют сотрудники разных правоохранительных органов. Директор ГБР также рассказал, что 300 следователей Бюро приняли присягу. Полноценная работа ГБР началась по всей Украине – как в центральном аппарате, так и в семи территориальных управлениях. 
 
Государственное бюро расследований должно стать украинским аналогом американского Федерального бюро расследований (ФБР). Бюро займется расследованиями преступлений чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.



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