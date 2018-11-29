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Русские блокируют порты Мариуполя и Бердянска

29 ноября 2018 | 10:07

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По состоянию на вечер 28 ноября 2018 года украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.


"Так, по оперативной информации, в ожидании вход в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 - в порт Мариуполь. На выход из Азовского до Черного морей также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна из порта Мариуполя - 6. Еще 8 судов стоят у причалов в портах. В общем заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. Россия заблокировала украинские порты на Азовском море", - сообщил Владимир Омелян.

По его мнению, действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море: "Цель одна: блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины с ее законных территорий, закрепленных нормами международного права".



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