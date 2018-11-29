ТЕМА

Порошенко предложили помиловать церковника-двойного убийцу

29 ноября 2018 | 11:34

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Министерство юстиции рекомендует Президенту Петру Порошенко помиловать главного редактора христианской газеты "Узник" Игоря Трубицына, пожизненно осужденного за убийство 2 человек.


Об этом в интервью газете "Сегодня" сказал заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов, передают Українськi Новини. 
 
"Сейчас у нас есть пожизненно осужденный за убийство Игорь Трубицын, он сидит еще с 90-х годов, свою вину признал... Я с ним встречался, считаю, что его кандидатура может быть рассмотрена для решения о помиловании", - отметил он. 
 
По словам замминистра, в тюрьме Трубицын стал главредом христианской газеты и учредил Международный фонд помощи заключенным. 
 
Чернышов отметил, что в 2017 году осужденный обращался с просьбой о помиловании, но ему было отказано. 
 
Аналогичную просьбу он намерен направить и в текущем году.

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