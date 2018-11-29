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Порошенко предложили помиловать церковника-двойного убийцу
29 ноября 2018 | 11:34
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Министерство юстиции рекомендует Президенту Петру Порошенко помиловать главного редактора христианской газеты "Узник" Игоря Трубицына, пожизненно осужденного за убийство 2 человек.
Об этом в интервью газете "Сегодня" сказал заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов, передают Українськi Новини.
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